Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ospite della tradizionale appuntamento con la più grande manifestazione della Destra italiana arrivata questa la sua 22esima edizione oltre al Presidente del Consiglio presente anche il premier ungherese Viktor orban A proposito del dossier Alitalia il premier ha detto di caldeggiare una partecipazione di delta o il 10% parlando della manovra che verrà con te indicato alcune priorità evitare aumento dell’IVA contrastare l’evasione fiscale anche con l’aiuto della digitalizzazione tenere le famiglie numerose sul fronte politico il premier ha detto non ho mai frequentato il PD quanta Renzi avrei preferito mi avvisasse prima della scelta di lasciare il PD ma assentiamoparole del premier Giuseppe Conte una direzione sbagliata sicuramente per l’evoluzione del nostro assetto Democratico però con tutti tante soluzioni residenziali e semipresidenzialismo sicuramente i meccanismi della diretta spostano la portano la linea Sì però quel punto lì hanno bisogno di grandi controbilanciamento bisogna studiare e sicuramente Attenzione Non possiamo neppure fare un discorso astratto dobbiamo anche seguire un po’ la televisione c’è qualsiasi sistema non lo possiamo impiantare in Italia prendendo all’estero perché ci piace assolutamente cronaca a Roma 8 ragazzi nella tarda serata di ieri hanno aggredito l’autista di un autobus un uomo di 52 anni la vicenda è accaduta alle 23:30 in via Boccea bordo di un bus della linea 46 da quanto ricostruito durante il tragittoazione la leva di emergenza delle porte e quando il conducente uscito dalla cabina forse dopo averli rimproverati lo hanno picchiato colpendolo al Volto con pugni alcuni giovani sono poi scappati a bordo di un taxi un testimone avrebbe preso la targa la polizia è risalita al tassista e ha potuto scoprire il punto esatto nel quale sono stati accompagnati Poco dopo è stato rintracciato in centro un 17enne denunciato per lesioni interruzione di pubblico servizio autista avrebbe raccontato di essere stato centrato al volto da alcuni funghi prima di cadere a terra poi secondo alcuni testimoni sarebbe stato colpito anche con calci l’uomo ha riportato la frattura del naso con prognosi di 30 giorni torniamo all’estero nuova bufera sulla Casa bianca e sullo sfondo delle presidenziali americane 2020 secondo il vostro di giorno a Donald Trump avrebbe insistito presidente ucraino volo menischi affinché indagare sul figlio dell’ex vicepresidente Joe biden Hunter con l’obiettivo di ostacolare la sua corsa allo studio Vale secondo il quotidiano il Tycoon durante una telefonata lo scorso lugliocirca 8 volte di lavorare con il suo legale personale Rudy Giuliani sull’inchiesta senza però avanzare promesso in cambio della collaborazione Ucraina promesse di cui invece parlato il Washington Post rivelando che 1007 American avrebbe formalmente denunciato garanzia allarmanti da parte di trapano Lidl straniero che la vicenda riguardava l’Ucraina e queste notizie sono vere allora non c’è davvero limite rispetto alla volontà del presidente di abusare del suo potere del paese travolto dalla vicenda nelle ore in cui ricevuto alla Casa Bianca il premier italiano si è difeso definendo assolutamente ridicole le accuse dello 007 spione e di parte la politica le forze politiche di governo continuerà a trattare sul nome per la candidatura unitaria alle regionali numeri A dopo che ieri gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno dato il via libera sulla piattaforma Rousseau alla linea di Luigi Di Maio vero quella trovare una figura insieme al PD Se la giornata di ieri è stata assegnata dalla contrapposizione tra la sindaca di Assisi Stefania Proietti sostenuta da Di Maio ma non è Andrea ora proposta dal PD inserate spuntaadesso non è che potrebbe portare all’intesa si tratta di Francesca Di Mauro presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi è da sempre vicina al mondo cattolico vuol dire ancora pagina è di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale in via ligea siamo a Salerno coinvolta un’auto con a bordo 5 persone è finita fuori strada con quella che ride sul posto i soccorritori dell’umanità un giovane del quale non è ancora nota l’età è morto deceduto mentre di altri quattro ragazzi coinvolti sono rimasti feriti gravemente alcuni dei quali in codice rosso il sono tutti originali di Avellino ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa