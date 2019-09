Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio il vero risultato della manovra per evitare l’incremento dell’IVA ne è convinto il premier Conte secondo il quale è con la legge di stabilità si potranno avere solo primi assaggi del progetto politico ad esempio asili nido gratis le famiglie Corradi rimedi e bassi intervistata da tre io da Bruno Vespa con te Dice che gli sembra praticabile la proposta del ministro dell’istruzione ferramonti di trovare risorse passando merendine e bibite gassate aumentano i biglietti aerei di €1 per i nazionali di €1,50 per gli internazionali e in tema di ambiente far sapere che chiederà un fatto con il mondo industriale e produttivo Però l’idea il progressivo parlando della Lega Conte riflette che non lo fa sia trovata isolata lasciata anche da orban mentre di Renzi afferma di non aver ragione di pensare che sia un Demolition Man per il governo manon sarebbe una direzione sbagliata sicuramente per l’evoluzione del nostro assetto Democratico però con tutti gli scrivo poi soltanto residenziali e semipresidenzialismo sicuramente meccanismi del semiretta rafforzano la portano la leadership Però quel punto lì hanno bisogno di grandi controbilanciamento bisogna studiare e sicuramente Attenzione Non possiamo neppure fare un discorso astratto dobbiamo anche seguire un po’ la nostra tradizione c’è quel sistema non lo possiamo impiantare in Italia prendendo all’estero perché ci piace assolutamente cronaca l’autista di un autobus è stato aggredito nella tarda serata di ieri da 8 ragazzi a Roma quanto ricostruito finora durante il tragitto i giovani hanno messo in azione la leva di emergenza forte quando il conducente uscito dalla cabina forse dopo averli rimproverati lo hanno picchiato colpendolo al Volto Componi soccorsogiudicato guaribile in trenta giorni per la frattura del naso La polizia ha rintracciato uno dei ragazzi un 17enne romano che è stato denunciato Sono in corso indagini per risalire agli altri responsabili La solidarietà della sindaca raggi un episodio vergognoso Cambiamo argomento si vuole calendarizzare il taglio dei parlamentari già a partire dalla settimana prossima con la conferenza dei capigruppo l’annuncio del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico ti incazzi con il nelle prossime settimane deve venire il taglio dei parlamentari che un passaggio obbligato ospite dell’assemblea degli industriali di Vicenza ha spiegato per quanto riguarda l’autonomia per il Veneto Lombardia ed Emilia Romagna si troverà quella giusta compromessi modo tale che i paesi arresti unito Zaia alla fine la porteremo a casa adesso basta compiti per casa li abbiamo fatti tutti e ancora sbarchi di migranti a Lampedusa approdate 108 persone 192 bordo è stato intercettato poche miglia da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunti direttamente a terra lo sfotte Resta al collasso e prosegue la protesta di un gruppo di tunisinidi non essere rimpatriati nelle regioni invece 41 migranti di nazionalità iraniana sono stati intercettati dalla guardia costiera a bordo di una barca a vela di una quindicina di metri premier Conte promette sui migranti economici non darò tregua deve impegnarsi tutta l’Unione Europea la polizia di Hong Kong a usati lacrimogeni per disperdere i manifestanti radunati nel parco di tue news che aveva contro gli agenti una Molotov chirurgici sono invece verificati nella vicina stazione è in una delle piazze principali con le barricate messi in piedi dai dimostranti e dove gli agenti hanno utilizzato Spray al peperoncino e proiettili per riprendere il controllo della situazione diversi manifestanti sono stati arrestati aggiungere il tuo resoconto la TV pubblica di Hong Kong domato incendio propagato Sì ieri sul Sarno siamo in provincia di Salerno circa 200 persone sono rientrata nelle proprie case dopo che ieri avevano dovuto lasciarle per trascorrere la notte al sicuro lunedì riprenderanno regolarmente le attività scolastiche sindaco diha chiesto l’intervento dell’esercito per pattugliare le zone pedemontane presentare un esposto alla Procura per chiedere lo stato di calamità naturale in quanto il 90% della pineta è andato distrutto dallo staff del fanno sapere che sicuramente si è trattato di un incendio doloso Forse per una bravata di ragazzi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa