Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio il vero risultato della manovra di bilancio sarà evitare l’incremento dell’IVA nei convinto il premier Giuseppe Conte secondo il quale si era impraticabile la proposta del ministro dell’istruzione fioramonti di trovare risorse tassando merendine e bibite gassate aumentando i biglietti aerei in tema ambiente fa sapere che chiederà un patto con il mondo industriale per un grande il progressivo parlando della lega con tripletta che in Europa si è trovata isolata anche dal premier ungherese Viktor orban di Renzi afferma di non pensare che sia un Demolition per il governo infine solitaria l’obiettivo e perseguire la soluzione di mercato con te che ha parlato a 360° intanto intervenuto anche il leader del PDZingaretti ho ricevuto WhatsApp quando la decisione era stata presa detto riferendosi all’uscita di Matteo Renzi dal partito sull’accordo con il Movimento 5 Stelle sull’umbria Zingaretti e spiega che non c’è alcun automatismo per le regionali poi mi regione Dovrà decidere autonomamente ma è un fatto positivo che ci si provi è utile per l’Italia conclude il segretario del PD iniziati Uniti Joe biden rompe il silenzio sul caso Ucraina e chiede al presidente Donald Trump di far pubblicare la trascrizione della controversa telefonata del luglio scorso tra il presidente americano e leader di Kiev zielinski Quella in cui Tycoon avrebbe fatto pressioni per indagare sul figlio dell’ex vice presidente statunitense così gli americani potranno giudicare da soli a ferma biden che definisce il comportamento di tram per niente pericoloso perché Mina la sicurezza nazionale del ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli il vertice di Whirlpool ieri al tavolo con i vertici aziendali per lal’unica soluzione sarebbe aprire una procedura di cessione per noi non ci si siede intorno ad un tavolo con già la risposta in mano io non mi chiedo un tavolo dov’è Non ho un’alternativa dice il mio sport in chiusura gli anticipi del sabato di Serie A in campo Udinese Brescia alle 18 Juventus Verona poi questa sera il derby di Milano tra Milan ed Inter è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa