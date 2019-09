Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura le parole di Greta thunberg climate Summit nelle Palazzo di Vetro dell’ONU a fianco al segretario generale Antonio Gutiérrez ha detto ieri milioni di persone in tutto il mondo hanno marciato hai chiesto vere azioni sul clima e abbiamo mostrato che Uniti noi giovani siamo inarrestabili queste le parole di Greta colta da un’ovazione dell’aula per lei appuntamento nella sala dell’assemblea generale per il clima exception Summit il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte traccia La rotta i prossimi mesi di governo il è vero risultato della prossima manovra di bilancio sarà evitare l’incremento dell’IVA queste le sue parole a suo avviso sarebbe praticabile la proposta del ministro dell’istruzioneMonti di trovare risorse tassando merendine e bibite gassate e aumentando i biglietti aerei in tema ambiente fa sapere che chiederà un patto con il mondo industriale per un green di in programma parlando della Lega Conte riflette che in Europa si è trovata isolata anche dal premier ungherese Viktor orban mentre di Renzi afferma di non pensare che sia un Demolition Man per il governo su Alitalia lo invece per seguire la soluzione di mercato spiega il presidente del consiglio spostiamoci ad Hong Kong dove la polizia usato lacrimogeni per disperdere i manifestanti radura nel Parco dei tuoi che avevano lanciato contro leggetti una Molotov veri e propri tafferugli si sono invece verificati nella vicina stazione in una delle piazze principali con le barricate in piedi dai dimostranti Dove gente hanno utilizzato Spray al peperoncino e proiettili di gomma per riprendere il controllo della situazione diversi manifestanti sono stati arrestati lo riporta un resoconto della TV pubblica di Hong Kong lo sport in chiusura la Formula 1 Gran Premio di Singapore si sono corse le qualifiche terza pole position per il ferrarista Leclerc che domani partirà al fianco di Lewis Hamilton su Mercedes in seconda fila fettel con la Red Bull di Max verstappen i complimenti alla anche dall’avversario Lewis Hamilton e non so come le Ferrari Oggi abbiamo ottenuto questo passo ha detto il pilota britannico in Serie A in campo adesso Juventus Verona nel primo anticipo di oggi il Brescia battuto in trasferta l’Udinese 10 questa sera al derby di Milano tra Milan ed Inter in Serie B un riepilogo veloce dei risultati pareggio per 11 tra Pescara e dentella e due a due tra spezie Perugia in casa hanno vinto la Cremonese 21 sul Crotone Livorno 21 sul Pordenone10 del Benevento sul Cosenza 10 dell’Empoli sul Cittadella in trasferta nanita dell’Ascoli sulla Juve Stabia 5 a 1 in campo Chievo Pisa Trapani Salernitana è tutto Buona serata

