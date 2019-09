Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora contatti tra esponenti del PD e del MoVimento 5 Stelle per definire il patto civico per le prossime elezioni regionali in Umbria il nome più accreditato come candidato presidente è quello di Francesca Di Mauro è il momento della riflessione afferma l’avvocato vicina al mondo cattolico e presidente dell’Istituto Serafico di Assisi è sul patto civico per l’Umbria interviene il segretario del PD Zingaretti non c’è alcun automatismo per le regionali ogni regione Dovrà decidere autonomamente se correre in collezione con i pentastellati Ma è un fatto positivo che ci si provi per l’Italia conclude il segretario del PD eviteremo l’aumento dell’Iva questo L’obiettivo della prossima legge di bilancio nelle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlatoho anche della possibilità di tassare merendine e bibite gassate e aumentare i biglietti aerei su proposta del ministro dell’istruzione fioramonti a Parigi la marcia per il clima rischia di degenerare a causa di scontri e presenze di elementi Black Block le forze dell’ordine invitano i manifestanti ed emarginare danneggiate banche sono visibili in centro a Boulevard saint-michel Greenpeace ha lasciato il corteo per timore di violenze intanto gilet gialli e polizia continuano a fronteggiarsi sulle Champs Elysee effettuati un centinaio di Fermi sono state sequestrate pietre Mazza e altri oggetti contundenti il movimento nato nel novembre del 2018 è giunta al suo quarantacinquesimo weekend di protesta attivista Greta thunberg al Palazzo di Vetro dell’ONU di New York ieri milioni di persone in tutto il mondo soprattutto giovani hanno marciato chiesto variazioni sul clima abbiamo mostrato che siamo uniti e che noi giovani siamo inarrestabiliqueste le sue parole al suo fianco il segretario generale Antonio guterres Greta è stata accolta da un’ovazione a Palazzo di Vetro Spero sia un successo ha detto anticipando che parlerà anche la sala dell’assemblea generale lunedì per i lati Imetec son Summit c’è stato un forte terremoto di magnitudo 5.8 in Albania 35 km da Tirana due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate epicentro nel mare Adriatico ad un chilometro da Durazzo a 10 chilometri di profondità la forte scossa seguita da altre nel giro di pochi minuti è stata sentita in diverse località del paese provocando panico tra i cittadini che hanno abbandonato le case lo sport in chiusura calcio la Juventus in campo contro il Verona questa sera l’ultimo anticipo del sabato il derby di Milano tra Milan ed Inter la Formula 1 è a Singapore domani Leclerc che partirà davantitutti dopo aver conquistato la Pole Position a quest’oggi seconda posizione per Lewis Hamilton nel terzo fettel davanti a far sapere è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa