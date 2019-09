Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura continua il dialogo tra PD è Movimento 5 Stelle per trovare un accordo e andare insieme alle regionali in Umbria il nome più accreditato come candidato presidente è quello di Francesca Di Mauro è il momento della riflessione dice l’avvocato vicina al mondo cattolico e presidente dell’Istituto Serafico di Assisi sul patto civico per l’Umbria Zingaretti segretario del PD sottolinea non c’è alcun automatismo per le elezioni regionali ogni regione Dovrà decidere autonomamente ma un fatto positivo che ci si provi è utile per l’Italia dice in merito al fatto che PD e Movimento 5 Stelle possono correre da soli a Parigi è stato un sabato di tensione per vari cortei Che hanno attraversato le strade centrali della città ci sono stati itarulli per la presenza di elementi Black Block tra i gilet gialli le forze dell’ordine sono intervenute invitando i manifestanti ed emarginare i violenti danneggiate banche scendi a Boulevard saint-michel Greenpeace ha lasciato il corteo per timore di bellezza i gilet gialli e le forze di polizia si sono fronteggiate sugli Champs elysées un centinaio le fermate sequestrate pietre Ma se altri oggetti contundenti Oggi è il quarantacinquesimo weekend di protesta dei gilet gialli in movimento nato nel novembre del 2018 negli Stati Uniti Joseph Patrick Kennedy III come annunciato nei giorni scorsi ha rotto gli indugi e lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per un seggio al Senato americano il trentottenne Gio nipote di Bob Kennedy e pronipote di JFK nelle primarie democratiche dovrà però vedersela con un veterano del congresso lo senatore uscenteMarchi 73 anni molto vicino alla giovane passionaria del partito Alexandria ocasio-cortez nello sport parliamo di Formula 1 perché Charles Leclerc ha ottenuto la Pole Position nel Gran Premio di Singapore terza Pole consecutiva del monegasco al fianco del ferrarista parti la Lewis Hamilton commerciale Des in seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel Red Bull di Max verstappen nella MotoGP Marquez partirà ancora dalla prima posizione in griglia Gran Premio di Aragon quattordicesima prova del Motomondiale seconda posizione sulla linea di partenza in francese quartaro in sella alla Yamaha Petronas e poi Vignale se sulla Yamaha ufficiale per Valentino Rossi Sesto tempo dietro a Miller ed espargarò in Serie A questa sera il derby di Milano tra Milan e l’Inter è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

