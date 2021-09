Ultime Notizie Roma del 21-09-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale martedì 21 settembre Buona giornata redazione da parte di Francesco Vitale in studio è atteso stamani al Quirinale decreto che sta in obbligo del Green pass anti-covid del provvedimento Deve essere bollinato firmato da Mattarella prima di andare Gazzetta ufficiale e forse già Oggi la partenza delle scuole il segno più evidente della ripartenza dell’Italia Com’è andato ieri il capo dello Stato ha l’apertura dell’anno scolastico in Calabria ieri intanto l’esordio delle traverse dosi vaccinali paese sicuro anche per i bimbi dai 5 agli 11 anni secondo i primi dati gli Stati Uniti revocano novembre viaggiatori immunizzati accolto ricorso Fiom CGIL contro licenziamento collettivo di 422 dipendenti della capanne di Campi Bisenzio provincia di Firenze l’azienda ha convocato per oggi RSU e sindacati per consultazione non ci andò però di volere impugnare la sentenza muro contro muro tra it e sindacati sul contratto di lavoro con la societàoggi era la chiamata ad persona ma per le assunzioni di lavoratori italiani manifestano oggi a Roma l’emergenza dei cambiamenti climatici e della stessa entità di quella della Pannonia dico Vedi Quindi bisogna agire subito così draghi all’onu di eventi atmosferici intensificati dei cambiamenti climatici hanno fatto perdere l’agricoltura italiana nel 2021 quasi 2 miliardi di euro secondo Coldiretti oggi allerta gialla per maltempo in cinque regioni d’Italia Abruzzo Lombardia Molise Puglia e Umbria volpiamo pagine media americani hanno diffuso immagini che sembrano mostrare agenti della polizia di frontiera a cavallo mentre usano la frusta contro I migranti che chiedono asilo e al confine col Messico dove è scoppiata una nuova crisi Umanitaria per l’arrivo di oltre 10000 persone orribile da vedere ha commentato la Casa Bianca chiama il premier via.it giornata di lutto oggi nella russa Perna dove ieri uno studente di 18 anni è sparato con un fucile all’interno dell’università 6 morti 28 feriti il bilanciobanca Intanto elezioni legislative il partito di Putin ma il risultato lascia sceptical Occidente nemmeno il Partito Comunista eccetera sito del voto lo sport nel posticipo della quarta giornata della Serie A di calcio il Napoli vince 4-0 in casa dell’Udinese da solo in vetta alla classifica a punteggio pieno oggi già si riparte con la quinta giornata in campo Bologna Genova alle 18:30 poi Atalanta Sassuolo e Fiorentina 20:45 domani altri 4 m con la Juve in casa dello Spezia ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa