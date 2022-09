Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano essere in apertura l’operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile sono le parole del presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv ha dichiarato una mobilizzazione parziale in Russia il richiamo dei militari della Riserva i territori del Ucraina che hanno annunciato il referendum per adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca aggiunto Putin e la sua aggressiva politicanti russa l’occidente ha superato ogni limite il presidente russo ha detto che userà tutti i mezzi a sua disposizione è che Coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltati contro di loro non sto bevendo ha concluso la mobilitazione parziale in Russia prevede il richiamo di 300.000 riservisti Intanto il premier Mario Draghi parla per la seconda e ultima volta davanti all’assemblea generale delle Nazioni UniteLa Guerra della Russia l’Ucraina Mina e valori e gli ideali della comunità internazionale che deve restare unita e ferma nella risposta alla danza di Mosca anche nel caso del referendum sul donbass che ancora una volta violano il diritto internazionale l’Italia spiega draghi anche nei prossimi anni continuerà ad essere protagonista della vita Europea vicino agli alleati della NATO Questo è il messaggio che lancia dal palco del Palazzo di Vetro le cancellerie che attendono l’esito del voto del 25 settembre sarei con chi è pesato linea il premier era l’unica scelta possibile e ora che sul campo l’esercito carina conquistato un vantaggio strategico importante non bisogna essere dalla ricerca delle condizioni per la pace torniamo in Italia 2 febbraio sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere sul lago di Como nel quale hanno trascorso la notte accendendo un braciere artigianale con tutta probabilità sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio i due corpi una vittima ha 62 anni l’altra non si sa ancora Sono stati scoperti questa mattina dai colleghi che non li hanno visti tornare al lavoronelle Marche proseguono nel senigalliese le ricerche delle due persone che risultano ancora disperse dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione nella notte del 15 settembre Mattia Luconi 8 anni scomparso in territorio di Castelleone e Brunella askew 56 anni trascinato via dalla piena mentre era a bordo della sua automobile a Barbara ascolta notte la carcassa della vettura una BMW Serie 1 bianca è stata ripescata nel fiume era molto danneggiata e piena di fango della donna però nessuna traccia i carabinieri che operano sul posto intensificano le ricerche ancora nessuna traccia anche di Mattia i vigili del fuoco operando con i sommozzatori sia la foce del fiume sia un tratto a Monte dell’asta fluviale oggi il funerale per le 4 vittime di Pianello Giuseppe tisba 65 anni il suo figlio Andrea 25 oltre a Diego chiappetti 51 el84 n Fernando Livi ultimo saluto anche a trecastelli nella chiesa parrocchiale di Passo ripe per Marialuisa sereni 80 anni era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguitonews torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa