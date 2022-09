Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e nel studio Giuliano Ferrigno coprite in Ucraina andiamo a Mosca al via oggi la mobilitazione parziale della Russia lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv sottolineando che il decreto è già stato firmato è necessario per il nostro territorio nostro paese il nostro popolo l’occidente vuole distruggerti ha detto il leader del Cremlino la mobilizzazione di guarda solo i cittadini della Riserva militare quelli che hanno prestato servizio nell’esercito per Putin è l’obiettivo dell’ Occidente che non vuole la pace in Ucraina e l’indebolimento e la distruzione della Russia come già venuto con Unione Sovietica quanto lo attacca all’ucraina gli ho detto Ivy principali delle operazioni speciali rimangono invariati Putin ha poi ribadito il sostegno ai popoli delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l’annessione a mosca pagina covid di varianti diverse ne vedremo tante però io mia terrei a quelfermato l’organizzazione Mondiale della sanità non siamo mai stati così vicini alla fine della pandemia Anzi aggiungerei che siamo alla fine lo dice Maria Rita gismondo direttrice del laboratorio di microbiologia clinica virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano all’indomani dell’allerta dell’ agenzia Europea del farmaco Ema una nuova ondata di covid in arrivo con sotto variante attenzionate negli Stati Uniti il presidente americano Joe biden ha dichiarato finita la pandemia appena dell’annuncio del presidente il suo consigliere medico capo Anthony Fauci quanta ruolo dei vaccini nella verde terminato il quadro positivo attuale secondo gismondo in una pandemia è difficile attribuire ad un solo fattore da responsabilità di importanti conseguenze i vaccini hanno contribuito ad abbassare il numero dei morti confermate Aspetta non la circolazione del virus meteo freddo di notte di giorno la differenza tra la temperatura minima e la massima in questi giorni risulta decisamente elevata su tutta l’Italia al centro nord si passa spesso da valori autunnali all’alba con altri 10 gradi in pianura fino a quando il pomeriggioscrivi intorno ai 25 27° significa meno 15 gradi di escursione termica diurna Praticamente il passaggio da una stagione all’altra in meno di 12 ore gli esperti prevedono ancora giornate fredde al mattino è mite nelle ore centrali fino a sabato Poi cambierà tutto una perturbazione Atlantica Season era sulla penisola iberica e spingere a correnti umide meridionali verso l’Italia nel weekend tu minime in aumento e massime in calo la forbice si ridurrà per domenica l’escursione termica diurna passerà da 15 gradi a circa 3 gradi al centro nord al sud lo farà invece caldo per qualche giorno in più il prossimo weekend non sarà ricordato solo per il cambiamento delle temperature al momento Si prevedono forti piogge ad iniziare da sabato sul nord e Toscana in estinzione successiva anche al lazio-umbria fa il Campania con possibili nubifragi era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news sono la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa