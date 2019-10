Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è alta la tensione nel governo All’inizio di una settimana complicata e con la manovra da definire nei dettagli schivando il fuoco di fila delle critiche dell’Unione Europea del centro-destra Renzi dei 5 Stelle questo pomeriggio con te riunirà i capo delegazione di maggioranza Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che senza il movimento non esiste manovra e non esiste governo Zingaretti avverte il governo viene meno con le polemiche poi aggiunge che il PD farà di tutto per andare avanti governo ha preso degli impegni ricorda il segretario della CGIL bambini se non li rispetterà saremo pronti a una mobilitazione di piazza subito dopo il vertice il Consiglio dei Ministri sul tavolo il terremoto il carcere per i grandi evasori e dalla Leopolda Matteo Renzidelusi di Forza Italia Idem e contrario di Intesa con i 5 stelle ieri a San Giovanni è finito un modello culturale di centro-destra Salvini ha preso le redini Capisco il disagio di dirigenti e militanti Sportitalia ferma a chi crede che c’è spazio per un area liberale Democratica vi convenga a darci una mano Italia viva è aperta Di Maio lo attacca l’epoca dei voltagabbana deve finire E anche se vieni che definisce uno che rappresenta il 3% degli italiani un pallone gonfiato un ladro di democrazia illiberale Italia viva replica un codardo che non ha il coraggio di dire le cose in faccia ed è sempre più critica la situazione in Cile dovessi contano almeno 7 morti a Santiago si vive un’altra notte di coprifuoco che lo stato di emergenza è stato esteso ad altre città il Ministro dell’Interno in un incontro con i mezzi al palazzo della moneda ha fatto sapere che sono state arrestate 152 persone per violenze 40 x saccheggi e 70 per gravi aggressioni le 7 vittime menzionato daldurante i saccheggi spesso accompagnati da incendi mi sarebbe un’altra vittima e un cittadino ecuadoriano morto negli scontri davanti un centro commerciale forse colpito dagli oggetti Cambiamo argomento se fossero confermati risultati parziali delle elezioni presidenziali in Bolivia Evo Morales al potere da 13 anni potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato col 83% dei voti scrutinati ufficio elettorale ha riferito che moralmente risulta in testa con il 45,3% dei voti seguito dal Rivale predecessore Carlos mesa 38,2 se uno dei due candidati non supera il 50% ci sarà un ballottaggio tra i primi due il prossimo 15 dicembre nella lettera non firmata da Johnson uno dei tre testi inviate al Presidente del Consiglio Europeo Tus si chiede a Bruxelles di concedere al Regno Unito estensione della brexit fino al 31 gennaio 2020 il governo britannico è convinto comunque di avere i numeri per far passare all’intesa nei prossimi giorni o forse Giorgia vuoi smettere e che la brexit si farà entro finele posizioni minacciano di portare Johnson in tribunale per la doppia lettera inviata a Bruxelles cronaca una diciannovenne di Livorno è morta in un locale notturno vicino al locale ora sotto sequestro la ragazza avrebbe accusato un malore intorno alle 4:15 al momento l’ipotesi più probabile è che la giovane abbia assunto un mix di alcol e droghe allenarti un senzatetto italiano di 42 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell’aeroporto aveva mani e piedi Legati con filo di ferro Si indaga sulle cause della morte 24 persone in gran parte giovani sono morti sulle strade negli ultimi tre fine settimana lo rideva l’osservatorio della precisando che gli incidenti del sabato sera sono stati 27 che oltre alle 24 vittime si sono registrati 46 feriti due ragazzi di 16-17 anni sono morti ieri nel palermitano alla guida dell’auto c’era una ventenne rimasto illeso risultato positivo ad alcol e cannabis l’associazione sollecita un aumento dei controlli raccomanda prudenzal’uso di cellulari alla guida allerta meteo oggi in Liguria dove le scuole resteranno chiuse in molti comuni anche se nella notte le precipitazioni si sono attenuate quasi ovunque I treni sono regolari e niente sono stati già predisposti degli autobus la protezione civile ha diramato un allerta rossa segnalando la possibilità di nubifragi nelle zone centrali della Regione ma anche nel sud invece allarme siccità E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa