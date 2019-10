Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Siria Combattenti curde civili lasciano la città di rasalhague Inail Combattenti curdi civili l’hanno lasciata non abbiamo più Combattenti in città riferito il comandante curdo Gabriel ora gli alleati Combattenti arriveranno verso la città di abbandonando un’area di 120 chilometri da pagina politica non si placa la tensione nel governo sulla manovra economica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si dice soddisfatto del vertice di maggioranza fissato per oggi dopo giorni di polemiche e attacchi male anche al paese fanno del male al governo perché in politica ti ascolta In politica si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo governo del MoVimento 5 Stelle505 stelle chiaro che è difficile che possa esistere ancora la coalizione di governo anche quasi impossibile quindi io mi auguro che poi nei prossimi giorni queste questioni possono essere chiarito questa cazzata arancione arrossa l’allerta meteo sulle zone centrali della Liguria allerta Rossa scatta da ieri sera valida fino alle 15 di oggi nel cuneese nel genovese le scuole resteranno chiuse ha detto l’assessore alla protezione civile Giacomo giampedrone venerdì 15 persone erano state allontanate dalle loro abitazione causa dell’esondazione del ruscello nell’entroterra imperiese nonostante tutto si è giocata la partita Sampdoria Roma la gara era stata a rischio nei giorni scorsi E a proposito di sport arriva solo uno per Stefano Pioli alla prima sulla panchina del Milan la formazione rossonera Domine Lecce per gran parte della gara ma i giallorossi tornano da San Siro con un punto Preziosissimo per il 22 maturato negli ultimi minuti non bastagol di calhanoglu nel primo tempo i piatti che nella ripresa il Milan si porta così a 10 punti in classifica mentre il Lecce va a 7 torniamo all’estero il Ministro dell’Interno cileno Andres ha confermato il bilancio di 7 Morti nelle proteste di piazza contro l’aumento delle tariffe annunciando di avere speso lo stato di emergenza in auto da due giorni nella capitale ad altre città del paese e mentre Santiago vive la sua seconda notte di coprifuoco il governo far sapere che finora sono state arrestate 152 persone per violenze 40 x saccheggi e 70 per gravi e Poco dopo ha parlato anche il presidente Sebastian pinera siamo in guerra contro un nemico potente implacabile che non rispetta nulla nessuno ha detto condannando nuovamente le violenze avvenute durante le proteste di questo fine settimana contro l’aumento delle tariffe spegnerà durante un incontro con i media ha insistito sul carattere organizzato delle proteste sottolineando che l’unico scopo dei responsabili e quello dice usare il maggior danno possibile è questal’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa