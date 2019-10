Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è alta la tensione nel governo l’inizio di una settimana complicata con la manovra da definire nei dettagli schivando il fuoco di fila delle critiche dell’Unione Europea del centro-destra di Renzi dei 5 Stelle questo pomeriggio con te riunirà i capi delegazione di maggioranza Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che senza il movimento non esiste manovre non esiste governo Zingaretti avverte il governo viene meno con le polemiche poi che il PD farà di tutto per andare avanti il governo ha preso degli impegni ricorda il segretario della CGIL Landini se non li rispetterà siamo pronti a una mobilitazione di piazza subito dopo il vertice il Consiglio dei Ministri sul tavolo in carcere per i grandi evasori e dalla Leopolda Matteo Renzi apre delusi di Forza Italia edemi contraria L’intesa con i 5 stelle a chi crede che c’è spazio per un’area liberale Democratica di venga darci una manol’Italia viva è aperta Di Maio lo attacca l’epoca dei voltagabbana deve finire e anche Salvini che definisce Renzi uno che rappresenta il 3% degli italiani un pallone gonfiato un ladro di democrazia leader d’Italia vive repliche è un codardo che non ha il coraggio di dire le cose in faccia potevamo pagine in Italia sono oltre 1260000 i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta negli ultimi dieci anni sono triplicati dai 3,7% del 2008 Paria 375000 al 12,5% del 2018 di questi bambini 563000 vivono le mezzogiorno 500 8690 2100 a denunciare la condizione di bimbi adolescenti in Italia e Save the Children Atlante dell’infanzia a rischio diffuso oggi in 10 città in occasione del lancio della campagna illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa è sempre più critica la situazione in Cile dove si contano almeno 10 morti gli ultimi vicino alla capitale ha la pintana dove due corpi carbonizzati sono stati trovati i nomidi prodotti per l’edilizia taccheggiato e data alle fiamme a Santiago si vede un’altra notte di coprifuoco è lo stato di emergenza è stato scritto da altre città ma le prescrizioni non se la rabbia popolare e voltiamo pagina se fosse confermato i risultati parziali delle elezioni presidenziali in Bolivia Evo Morales al potere da 13 anni potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato con al 83% dei voti scrutinati l’ufficio elettorale ha riferito morale Ti risulta in testa con il 45,3% dei voti seguito dal Rivale predecessore Carlos mesa al 38,2% se uno dei due candidati non supera il 50% ci sarà un ballottaggio tra i due il prossimo 15 dicembre e nella lettera non firmata da John sono uno dei tre pezzi inviati dal Presidente del Consiglio Europeo tus che si chiede a Bruxelles di concedere Regno Unito estensione della brexit 31 gennaio 2020 il governo britannico è convinto comunque di avere i numeri per far passare all’intesa nei prossimi giorni o forse già oggi anche il mister è che la brexit si farà entro fine ottobre devo posizioni minacciano diJohnson in tribunale per la doppia lettera inviata a Bruxelles cronaca 24 persone in gran parte giovani sono morti sulle strade negli ultimi tre fine settimana lo rileva l’osservatorio della precisando che i denti del sabato sera sono stati 27 che oltre alle 24 vittime si sono registrati 46 feriti due ragazzi di 16-17 anni sono morti ieri nel palermitano alla guida dell’auto c’era un ventenne rimasto illeso risultato positivo ad alcol e cannabis l’associazione sollecita una mento licantropia raccomanda prudenza sull’uso dei cellulari alla guida forti temporali si sono abbattuti prima dell’alba sulla Liguria centrale la coda della porta perturbazione che stazione sull’Europa centrale il peggioramento delle condizioni meteo e arrivato intorno alle 4 del mattino con un temporale intenso che ha colpito il Ponente che ha poi toccato tutta la costa con pioggia torrenziale vento forte oggi le scuole resteranno chiuse in molti comuni possibilità di nubifragi anche nel nord est a sud è invece allarme siccità ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa