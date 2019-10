Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della relazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Torino incendio al palazzo della cavallerizza reale storico complesso architettonico nel centro del Capoluogo piemontese dichiarato patrimonio dell’UNESCO l’incendio scoppiato poco prima delle 8 del mattino e sta riguardando il tetto sul posto aprono quattro squadre dei Vigili del Fuoco maltempo sull’Italia o nubifragi ha provocato grossi disagi a Milano con gran parte della città legata al fiume Seveso è vicino al esondazione alla soglia di attesa due in questo momento con diverse zone a rischio in particolare la zona dove la zona il quartiere Isola Viale Zara e piazzale Istria moltissimi interventi dei vigili del fuoco della polizia locale per Sottopassi e scantinati allagati mentre in tante strade e piazze si sono accumulati dicentimetri d’acqua prima dell’alba forti temporali si sono abbattuti anche sulla Liguria centrale con pioggia torrenziale vento forte della mezzanotte sono 20 mila i fulmini Caduti nella zona Genova e Savona in vigore l’allerta Rossa allagamenti e frane è alta tensione nel governo All’inizio di una settimana complicata con la manovra da definire nei dettagli schivando il fuoco di fila delle critiche dell’Unione Europea del centro-destra di Renzi le 5 Stelle questo pomeriggio il premier Conte riunirà i capi delegazione di maggioranza il ministro degli Esteri Di Maio si è detto fiducioso in una funzione ma sottolinea che senza il movimento non esiste manovre non esiste il governo dal PD Zingaretti avverte il governo viene meno con le polemiche poi aggiunge che il PD farà di tutto per andare avanti il governo ha preso impegni ricorda il segretario della CGIL Landini se non li rispetterà siamo pronti a una mobilitazione di piazza subito dopo il vertice il Consiglio dei Ministri sul tavolo il DL terremoto il carcere per i grandiin Italia sono oltre 1260000 i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta negli ultimi dieci anni sono triplicati passando dal 3 al 7% del 2008 375000 al 12:05 % del 2018 di questi 563000 vivono nelle mezzogiorno 508000 al nord 192100 ad conciare la condizione di bimbi adolescenti in Italia e Save the Children nella Atlante dell’infanzia a rischio nel quale si evidenzia che negli ultimi 10 anni si sono ridotti gli investimenti nella spesa sociale per l’infanzia per l’istruzione allargando le disuguaglianze un giovane sul 7 abbandonato precocemente gli studi è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

