Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovo dell’ascolto della Stazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Alta tensione nel governo All’inizio di una settimana complicata con una manovra da definire nei dettagli schivando le critiche dell’Unione Europea del centro-destra di Renzi e dei 5 Stelle questo pomeriggio il premier Conte riunirà i capi delegazione della maggioranza il ministro degli Esteri Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che senza il MoVimento 5 Stelle non esiste manovra e non esiste il governo il ministro Spadafora chiede al premier di aprire al dialogo Franceschini dal PD invita ad evitare le risse Renzi dopo lo stop all’iva. ora devi fare la Sugar Tax un incendio nella mattinata di oggi alla cavallerizza reale storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimoniole fiamme hanno coinvolto il tetto è l’ex statale chiamate le pagliere dove ci sono i magazzini e dove viene accatastato materiale di risulta le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco l’area da tempo abbandonata è occupata dai centri sociali nessuna persona è rimasta ferita i danni sono ancora da quantificare fa male vedere un edificio storico tra le fiamme commenti alla cena di Torino Chiara appendino secondo la quale ora è presto per fare altre valutazioni ma evidente che la cavallerizza così non può stare ha detto il primo cittadino già nel 2014 un altro incendio di origine dolosa era Scoppiato Nel complesso maltempo sull’Italia violento nubifragio nella notte a Milano con disagi gran parte della città legata al fiume Seveso vicino alle diverse le zone a rischio in particolare la 2 la zona 9 quartiere Isola Viale Zara e piazzale Istria moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per Sottopassi e scantinatiin tante strade piazze si sono accumulati diversi centimetri d’acqua prima dell’alba forti temporali anche sulla Liguria centrale con pioggia torrenziale vento forte della mezzanotte sono a Ventimiglia fulmini Caduti nella zona a Genova e Savona è in vigore l’allerta Rossa allagamenti e frane andiamo in Sudamerica è sempre più critica la situazione in Cile dove si contano almeno 10 morti negli ultimi vicini alla capitale alla pintana dove due corpi carbonizzati sono stati trovati in un magazzino di prodotti per l’edilizia saccheggiate dato alle fiamme a Santiago Si vive una notte di coprifuoco lo stato di emergenza è stato esteso ad altre città le prescrizioni non fermano la rabbia Popolare secondo il Ministro dell’Interno sono state arrestate 152 persone per violenze 40 saccheggi e 70 per gravi aggressioni il presidente pinera sottolinea siamo in guerra a far esplodere il malcontento Popolare una serie di rincari l’ultimo l’aumentoprezzo dei biglietti della metropolitana è stato sospeso in extremis dalle presidente del Cile le proteste sono da prima iniziate pacificamente poi sono esplose inasprite da alcune immagini diffuse in rete per esempio delle presidente pinera ritratto all’interno di un ristorante a celebrare il compleanno di un parente mentre per le strade infuriava la rivolta tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa