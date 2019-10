Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la crisi siriana c’è un nuovo ultimatum 6 terroristi non si ritirano dal nord-est della Siria operazione militare lanciata della Turchia riprende la ribadito il ministro degli Esteri turco merluzzo e cavusoglu dopo che ieri sera le forze democratiche siriane a guidà curda hanno annunciato di non avere più Combattenti aratta line la città di confine Sotto assedio turco kawas lo ha respinto le accuse curde sull’utilizzo di armi chimiche da parte dell’esercito di Ankara sostenendo che sono stati presi di Mira soltanto i terroristi e sono stati fatti molti sforzi per risparmiare i civili in un’intervista al Messaggero poi invitato il premier italiano Giuseppe Conte a evitare altri strappi diplomatici in Sud America elezioni in Bolivia se fosserorisultati parziali delle elezioni presidenziali Evo Morales al potere da 13 anni potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato con l’ 83% dei voti scrutinati l’ufficio elettorale riferito che morale se risulta in testa con il 45% dei voti seguito dal Rivale predecessore Carlos mesa il 38 e 2% se uno dei due candidati non dovesse superare il 50% delle preferenze più sarà un ballottaggio tra i primi due il prossimo 15 dicembre sempre in Sud America tensioni in Cile per i rincari di alcuni beni e servizi si ricaricano portato alla rivolte della popolazione da prima pacifica e poi sfociato in violenze la situazione è critica 10 almeno le vittime degli scontri gli ultimi vicino alla capitale della Quintana due corpi carbonizzati sono stati trovati in un magazzino di prodotti per l’edilizia saccheggiato e dato alle fiamme a Santiago è passata un’altra notte di coprifuoco lo stato di emergenzaesteso ad altre città le prescrizioni però non fermano la rabbia Popolare secondo il Ministro dell’Interno sono state arrestate 152 persone per violenze 40 per saccheggi e 70 per gradi ha il presidente pinera specifica siamo in guerra in Spagna le spoglie del dittatore spagnolo Francisco Franco verranno Traslate dal mausoleo della Valle dei Caduti più discreta tomba in un cimitero pubblico Madrid giovedì 24 ottobre alle 10:30 lo ha annunciato il governo spagnolo in Giappone invece si lavora gli ultimi dettagli al palazzo imperiale di Tokyo per la cerimonia di incoronazione dell’imperatore giapponese Naruto prevista per domani il sovrano prenderà parte ad una serie di eventi che seguiranno l’ascensione al trono avvenuta lo scorso Maggio quando il Monarca ha ereditato le insegne reali del padre hirohito è pronunciato il primo discorso ai sudditi la parata che dovrà seguire la cerimonia è stata rinviata al 10 novembre a causa del tifone a GBtutto per il momento Vi auguro una Buon pomeriggio

