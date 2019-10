Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della azione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio disagi a Milano per il nubifragio che si è riversato sulla città adesso allagata al fiume Seveso vicino alla stazione di Chiari sono a rischio in particolare la 2 la nuova il quartiere Isola Viale Zara e piazzale Istria interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per Sottopassi e scantinati allagati diverse strade piazze Sono ricoperte da diversi centimetri d’acqua sotto osservazione anche il fiume Lambro zona nord-est della città che per il momento non desta preoccupazione traffico in tilt e disagi per i passeggeri del trasporto pubblico i problemi sono rientrati i forti temporali Hanno causato anche danni in Liguria qualche franae allagamenti nel savonese a Genova e Savona è in vigore l’allerta Rossa incendio questa mattina la cavallerizza reale di Torino il complesso architettonico nel centro del Capoluogo piemontese dichiarato patrimonio dell’UNESCO è stato avvolto dalle fiamme e poi domate dai Vigili del Fuoco è ancora presto per un bilancio ma comunque i danni sono ingenti fa male vedere un edificio storico tra le fiamme ha detto il sindaco di Torino Chiara appendino che assicurato evidente che la cavallerizza così non può stare già nel 2014 il palazzo era stato interessato da un altro incendio di origine dolosa la struttura da tempo abbandonata è occupata dai centri sociali ci sono magazzini dove viene accatastato materiale di risulta una settimana complicata nel governo con la manovra da definire nei dettagli e schivando le critiche dell’Unione Europea del centro-destra di Renzi dei 5 Stelle questo pomeriggio riunione deldelegazione della maggioranza convocata dal premier Giuseppe Conte Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che salta il MoVimento 5 Stelle non è il ministro Spadafora chiede al premier di aprire al dialogo mentre dal PD Franceschini invita ad evitare le risse in Giappone si lavora gli ultimi dettagli al palazzo imperiale di Tokyo per la cerimonia di incoronazione di imperatore Giappone naruhito prevista per domani il sovrano prenderà parte ad una serie di eventi che seguiranno l’ascensione al trono avvenuto lo scorso Maggio quando il Monarca ha ereditato le insegne reali dal padre glielo dite pronunciato il primo discorso ai sudditi la parata che doveva seguire la cerimonia è stata rinviata al 10 novembre a causa del tifone a GB è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa