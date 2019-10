Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro questa mattina tra il premier Giuseppe Conte del ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra vertice di maggioranza sulla legge di bilancio sul decreto fiscale nel pomeriggio di oggi poi Consiglio dei Ministri verso la serata sul decreto terremoto fondi europei e fanno sapere intanto che la Commissione Europea invierà quest’oggi Alitalia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di bilancio presentata la scorsa settimana chiarimenti saranno chiesti anche ad altri paesi tra cui la Spagna sulla brexit nuova battaglia ai Comuni oggi per il governo di Boris Johnson è deciso a riproporre nel pomeriggio il voto dei Deputati sulla sulla brexit dopo il rinviosabato seguito dell’approvazione di un emendamento che imponeva prima il varo delle leggi attuative tecniche dell’uscita dall’Unione Europea esecutivo chiede un sì o un no ma lo speaker giamberto potrebbe non ammettere la votazione se la ritenete una ripetizione rispetto a sabato se la mozione fosse ammessa al lavoro peraltro già in cantiere due emendamenti ostili uno per sottoporre il raccordo un secondo referendum confermativo e uno per travolgere nel contenuto proponendo la permanenza dell’intero regno nell’Unione doganale Europea sulla crisi nei paesi occidentali si sono schierati dalla parte dei terroristi contro la Turchia criticando l’operazione militare contro Le Milizie curde nel nord-est della Siria lo ha sostenuto il presidente turco e tornando a denunciare l’isolamento di Ankara che accusando esplicitamente i paesi della NATO e paesi dell’Unione Europea il ministro degli Esteri turco cavusogluintanto nuovo ultimatum ai curdi se non si ritirano dal nord-est della Siria l’operazione militare lanciata dalla Turchia riprenderà e non ci sarà nessuna estensione della tregua dice il ministro turco Cambiamo argomento parliamo di scuola il decreto legge salva precari Ibiza verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma il sindacato hai conferma lo sciopero del 12 novembre promuove una manifestazione per sollecitare i parlamentari a introdurre cambiamenti provvedimenti adottati Infatti non risolvono il problema del precariato nella scuola e nell’università ed anche per il personale ATA manca una soluzione a comprensiva sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF proprio per poter cambiare attraverso i numeri dell’ adesione allo sciopero attraverso il sit-in e quindi attraverso la voce che si vuole dare ai precari tutti quei precari cheInnanzitutto la possibilità ai parlamentari di ascoltare che ogni giorno vive questo problema della supplentite sulla propria pelle nelle nostre classi e In secondo luogo per essere approvata la legge di bilancio presentata la legge di bilancio riteniamo che sia anche il momento opportuno per parlare di scuola all’interno della legge di bilancio ma con sto chiedendo nuove risorse nuove risorse per il rinnovo del contratto perché gli aumenti di €80 non piace nessuno quindi manifestazione è sciopero confermati per il 12 novembre Ma a fine di poter modificare la legge di bilancio il Decreto Salva precari per trasformarlo in un Decreto Salva scuola è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa