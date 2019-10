Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un incendio è scoppiato questa mattina nella cavallerizza Reale Torino complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’UNESCO ti chiameranno coinvolto il tetto e le chiamate le pagliere dove ci sono i magazzini sono state domate dai Vigili del Fuoco l’aria da tempo abbandonata è occupata dai centri sociali Se una persona è rimasta ferita mentre tardi Sono ancora da quantificare fa male vedere un edificio storico tra le fiamme comincia la sindaca appendino secondo la quale ora è presto per fare altre valutazioni ma è evidente che la cavallerizza così non può stare già nel 2014 un altro incendio di origine dolosa era scoppiata nel complesso è un gran giorno di Franci è venuto nella notte ha provocato gravi disagi a Milano con gran parte della città allagata il fiume Reggio è vicino alle fondazioni alla cosiddetta soglia di attesa lui e con diverse zone a rischio in particolare ladunuovi quartieri Isola Viale Zara piazzale Istria moltissimi interventi dei vigili del fuoco della polizia locale per Sottopassi e scantinati allagati mentre in tante strade piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua prima dell’alba Forti temporali si sono abbattuti anche sulla Liguria centrale con una pioggia torrenziale vento forte a mezzanotte sono 20.000 fulmini Caduti nella zona Genova e Savona in vigore l’allerta Rossa allagamenti e frane serie sempre più critica la situazione in Cile dove si contano almeno 10 morti gli ultimi vicino alla capitale dove due corpi carbonizzati sono stati trovati in un magazzino di prodotti per l’edilizia saccheggiato e dato alle fiamme possibile un’altra notte di coprifuoco è lo stato di emergenza è stato esteso ad altre città ma le prescrizioni non fermano la rabbia Popolare secondo il Ministro dell’Interno sono state arrestate 152 persone per violenze 40 per parcheggi di aggressioni qui la presidente pinera di Chiara siamo in guerra l’ultima notizia in chiusura se i terroristi non si ritirano dal nord-est della Siria l’operazione militare lanciata dalla Turchia riprenderà lo ha ribadito il ministroturco dopo che ieri sera le forze democratiche siriane guida kurdan annunciato di non avere più Combattenti nella città di confine sotto il duro assedio turco il ministro ha respinto poi le accuse curde l’utilizzo di armi chimiche da parte dell’esercito di Ankara sostenendo che sono stati presi di Mira solo i terroristi e sono stati fatti molti sforzi per risparmiare i civili in un’intervista al Messaggero ha poi invitato il premier italiano Giuseppe Conte ad evitare altri traffico è tutto per il momento Grazie per averci seguito tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa