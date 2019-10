Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 21 ottobre spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Alta tensione nel governo All’inizio di una settimana possiamo dire complicata con la manovra da definire nei dettagli ti mando le critiche del 2 del centro-destra diventi dei 5 Stelle con te ha riunito i capi delegazione della maggioranza Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che c’è anche il movimento non esiste manovre non esiste il governo Franceschini invita ad evitare le risse Renzi dopo lo stop all’iva punta ora evitare la Sugar Tax se fossero confermati risultati parziali delle elezioni presidenziali in Bolivia Evo Morales al potere da 13 anni potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato quel 83% dei voti scrutinati in ufficio elettorale ha riferito che murales risulta in testa con il 45,3% dei voti seguito dalla Rivale Princessmezza al 38,2 se uno dei due candidati non supera il 50% ci sarà il ballottaggio Tra cui due più prossimo 15 dicembre proviamo l’Europa toglie del dittatore spagnolo Francisco Franco verranno Traslate dal mausoleo della Valle dei Caduti ad una più discreta tomba in un cimitero pubblico ahmad rizal giovedì 24 ottobre alle 10:30 va annunciato il governo parliamo in chiusura ancora una notizia che dall’estero si lavora gli ultimi dettagli al palazzo imperiale di Tokyo per la cerimonia di incoronazione dell’imperatore giapponese Naruto prevista per domani il sovrano prenderà parte ad una serie di eventi che seguiranno la funzione altr’anno avvenuta lo scorso Maggio quando i lamonarca ereditato le insegne reali del padre hirohito il pronunciato il primo discorso ai sudditi la parata che doveva seguire la cerimonia è stata però rinviata al 10 novembre a causa del tifone a Ibiza è tutto grazie per averci seguito dell’uso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa