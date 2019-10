Ultime Notizie Roma del 21-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 4 persone sono state rinviate a giudizio per l’omicidio di Desiree mariottini la sedicenne trovata morta tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma i quattro sono accusati di omicidio volontario violenza sessuale di gruppo eccezione di somministrazione di droghe a Minori Il gruppo ha fissato il processo per il 4 dicembre da dalla terza Corte d’Assise tre imputati sono nigeriani e uno senegalese yassa per i manifestanti hanno attaccato gli uffici dell’anagrafe assurde di Santiago incendiando le provocando importanti danni vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno confermato che l’incendio è stato causato da un gruppo di manifestanti che hanno saccheggiato i locali danni causati sono importanti perché sono andati distrutti molti documenti dell’ anagrafe Corianol’incendio scoppiato questa mattina nella cavallerizza reale storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’UNESCO coinvolto in centro e l’Ajax sta alle chiamate le pagliere dove ci sono i calzini e sono state domate dai Vigili del Fuoco l’aria da tempo abbandonata occupata dai centri sociali Se una persona è rimasta ferita mentre i danni sono ancora da quantificare ultime notizie in chiusura più aggressiva degli scorsi anni con minaccia di abitanti anche per persone sane l’influenza è arrivata in anticipo in Italia con il primo caso grave all’ospedale di Udine 9 settembre Un uomo di 50 anni senza altre patologie stato colpito da una forma grave a causa delle conseguenze batteri che è stato rubato e ha dovuto affrontare una degenza di oltre 20 giorni la società italiana di terapia antinfettiva ha reso noto il caso e ribadisce l’importanza della vaccinazione antinfluenzale universale è tutto grazie per averci seguito torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa