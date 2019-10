romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura oggi con te ho incontrato Di Maio Palazzo Chigi prima delle vertice di maggioranza sulla manovra poco prima del Consiglio dei Ministri Che peccato che alle 19 sul decreto terremoto il premier ha visto anche Franceschini Bellanova e Martina di Italia viva speranza di liberi e uguali in attesa del vertice lo spread è salito Intanto hanno fatto sapere che la commissione è invierà l’italiano lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di bilancio presentata la scorsa settimana che alimenti che sia anche da altri paesi tra cui la Spagna sigla dell’Unione Europea su Londra per la brexit Bruxelles ha mosso il primo passo formare per rendere possibile uscita del Regno Unito con una procedura scritta sono stati adottati la decisione sulla firma dell’ accordo di recesso e la borsadelle conclusioni del consiglio che ora sarà inoltrata al Parlamento Europeo per ottenere il consenso Inoltre un portavoce del governo di Parigi ha ribadito di un eventuale nuovo rinvio sulla brexit non è nell’interesse di nessun comune Intanto è scontro tra il Governo Johnson che ha deciso di proporre il voto sul viale con lui è il lavoro che punta su un nuovo referendum Economia La Germania potrebbe essere entrato in recensioni anche se non lo dice la bundesbank il secondo cui la pipì Potrebbe essersi ridotto nuovamente nel terzo trimestre del 2019 dopo il meno 0,1% del secondo trimestre con l’export che continua a soffrire indicatori di fiducia che non fanno intravedere Una svolta immediata Tuttavia una recessione nel senso di un significativo ampio e durevole declino della produzione con capacità inutilizzata per ora non è in ditta non avesse in chiusura gli Stati Uniti rischiano di perdere la loro leadership sul palcoscenico globale dice Christine lagarde direttore generale del FMI e prossima presidente della BCE in un’intervista Life vs ragazze arriva dice come le tensioni commercialimi faranno sentire tu l’economia mondiale in vita protagonisti dello scontro a sedersi intorno a un tavolo per trovare un accordo la stabilità dei mercati Non può essere soggetta ad un tweet qui ho la bici e richiede misure considerate attesa del misura Sottolinea con riferimento indiretto a Donald Trump è tutto grazie per averci seguito legnoso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa