Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano terrigno emergenza covid in apertura coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani consentiti solo gli spostamenti motivati da Thun provato esigenze lavorative oppure situazioni di necessità o di urgenza da motivi di salute autodichiarazione o autocertificazione Per gli spostamenti le misure previste dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza del Presidente della Regione Fontana valida fino al 13 novembre il Veneto registra un boom di casi covid + 1422 in un giorno ho dato il doppio rispetto ai peggiori della prima Ondata non chiude in Veneto in questo momento dice il tema da un assolutamente non c’è non lo prendiamo in considerazione Intanto il presidente del centro di ricerca di Pomezia di Lorenzo che collabora con l’università di Oxford per la realizzazione di un vaccino anti topi per astrazenecaferma la disponibilità delle prime dosi entro dicembre già annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono problematiche improvvisa è ragionevole pensare che la fase clinica di sperimentazione fatta concludersi entro fine novembre Oi primi di dicembre il governo sta lavorando con le regioni a un protocollo per le linee guida da adottare in caso di fretta anti-contagio locali stiamo provando a dare un messaggio molto chiaro l’opinione pubblica come credo abbia sempre fatto in i mesi che arrivano saranno difficili spiega il ministro della Salute speranza dovremo gestire l’emergenza insieme e trarre una lezione dei mesi che stiamo vivendo Cioè anche avere il coraggio di alcune scelte tra queste riguarda la scuola i sindacati intanto Lanciano l’allarme chiama il capolinea maturanza segnala che per ora non c’è stato un impatto di rilievo sull’epidemia e che corre continuare con il monitoraggio L’economia in chiusura dialogo quella commissione ci sembra di capire che la quota del next generation dell’Unione Europea dovrebbe essere molto più alta delle previsioni per il primo anno proprio per dare la possibilità agli stati di affrontare l’emergenza solo le parole del ministro guantiche si conferma favorevole all’uso del mezzo Ma ricorda che il beneficio per l’Italia non sono 37 miliardi aggiuntivi Ma i risparmi di interesse per 300 milioni l’anno ministro dell’economia aggiunge il governo pensa di poter arrivare ad una riduzione dell’ di un certo livello è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

