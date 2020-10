Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele allo studio impennata dei nuovi casi di positività al covid delle ultime 24 ore 15199 contagiati 127 i decessi nella sua informativa in Senato il premier Conte spiega che le scelte compiute nei discorsi ci consentono al momento di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale di pervenire l’arresto dell’attività produttiva alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici il presidente del consiglio non esclude altri coprifuoco come quelli in Lombardia in Campania e ha sottolineato che il Governo è consapevole dei sacrifici che la gente e ad Alcune categorie come bar e ristoranti per i quali ci saranno misure di sostegno Mirate invita poi a limitare gli spostamenti non necessari per evitare misure più gravosecoprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da domani consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza o da molti tipi di salute con autodichiarazione Per gli spostamenti sono le misure previste dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute speranza e dalla Presidente della Regione Fontana valida fino al 13 novembre il Veneto tra un boom di casi covid e oltre 1400 in un giorno un dato doppio rispetto è peggiore della prima Ondata Zaia non chiude il Veneto in questo momento il tema del rock Town assolutamente non c’è non lo prende in considerazione ha detto il governatore della Regione il presidente del centro di ricerca irbm di Pomezia di Lorenzo che collabora con l’università di Oxford e per la realizzazione di un vaccino anti covid-19 per astrazeneca conferma la disponibilità delle prime dosi entro dicembre già annunciate nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Conte se non insorgono problematiche improvvise ragionevole pensala fase clinica di sperimentazione possa concludersi entro fine novembre Oi primi di dicembre ha detto di Lorenzo il Fondo Monetario Internazionale intanto prevede per l’Europa Una contrazione del PIL 7 % quest’anno la maggiore della Seconda Guerra Mondiale ma in miglioramento rispetto almeno 8:30 % previsto in giugno i paesi avanzati dell’Unione Europea sono quelli più colpiti dalla crisi e fra il gruppo più colpiti ci sono Francia Italia Portogallo San Marino Spagna Regno Unito per i quali l’attività economica è prevista contrasti di circa il 10% per l’Italia al il FMI stima un PIL in calo del 10 % Quest’anno con un rimbalzo del 52 per cento nel 2021 è tutto dalla redazione vi augura un buon proseguimento di esami

