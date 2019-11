Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio c’è stata un’esplosione mortale ieri sera 5 morti 2 feriti gravi questo il bilancio di avvenuto in una fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina feriti ricoverati con ustioni il figlio del proprietario della fabbrica e due operai tra i morti la moglie del titolare secondo i carabinieri ci sarebbero state due esplosioni nella fabbrica c’erano operai al lavoro con delle saldatrici le scintille avrebbero raggiunto la polvere pirotecnica causa esplosione i comuni e le province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell’ agenzia per la riscossionelo prevede la manovra che esclude le multe stradali le premier Giuseppe Conte sottolinea non mi risulta Salvini siamo all’ Unione Sovietica fiscale lo stato di polizia fiscale via libera della commissione europea la manovra italiana del 2020 nonostante per Bruxelles e ponga Rischi di non rispetto del patto di stabilità per il vicepresidente della commissione europea valdis dombrovskis preoccupano i debiti alti di Italia Belgio Spagna e Francia Cambiamo argomento General Motors e fa causa FC accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United auto workers tra il 2009 e il 2015 General Motors Punta il dito contro l’ex amministratore delegato Sergio Marchionne accusati atteggiare tiene senza merito possiamo solo presumere che pur di fermare la proposta fusione con PSA e le trattative con il United auto workersCerca chiarezza invece su quanto accaduto in Libia dove un imprenditore italiano in volo per supporto all’ operazione mare sicuro è caduto Ma le cause non sono ancora certe Secondo me glieli bici è stata tutto dalla contraerea delle forze del generale ribelle Khalifa haftar uno di loro avrebbe definito il velivolo un drone ostile abbattuto dalla difesa antiaerea nord di talune fonti italiane qualificate spiegano però che l’ipotesi prevalente è che si tratti di un incidente provocato da un problema tecnico perché le forze del generale non avrebbero la tecnologia adatta ad abbatterlo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa