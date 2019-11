Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono cinque le vittime dell’esplosione avvenuta ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto in una fabbrica di fuochi d’artificio esplosione fino a Milazzo in provincia di Messina Ci sono feriti ricoverati con ustioni 3 morti la moglie del titolare secondo i carabinieri ci sarebbero state ed esplosioni nella fabbrica c’erano operai al lavoro con delle saldatrici le scintille avrebbero raggiunto la polvere pirotecnica causando le esplosioni indagano le forze dell’ordine parliamo definisco i comuni e le province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate con le stesse regole dell’agenzia perriscossione Nazionale lo prevede la manovra che esclude le multe stradali il premier Giuseppe Conte sottolinea non mi risulta l’ex ministro Salvini parla di stato da Unione Sovietica fiscale via libera intanto della commissione europea alla manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles lunghe Rischi di non rispetto del patto di stabilità per il presidente della commissione europea valdis dombrovskis e preoccupano i debiti al TV Italia Belgio Spagna e Francia vicenda Mentre il governo studia un piano B il ministro patuanelli chiude ad ogni ipotesi di esuberi e chiede ad arcelormittal di rispettare gli impegni proseguono le richieste delle procure di Milano e Taranto controlli e su eventuali prezzi gonfiati e comunicazioni dell’amministratore delegato Morselli dall’ispezione del Commissario Lo stabilimento di Taranto emerge che le riserve sono al minimo e possono consentire allaandare avanti per un raggio di azione molto ridotto le aziende degli appalti in assenza del saldo dei crediti domani alle 12 e riprenderò si cerca chiarezza su quanto accaduto in Libia dove un drone italiano in support l’operazione mare sicuro è caduto Ma le cause non sono certe se condominiali bici è stato abbattuto dalla contraerea le forze del generale Khalifa haftar uno di loro avrebbe definito il velivolo un drone ostile abbattuto dalla difesa antiaerea nord di talune fonti italiane qualificate spiegano anche l’ipotesi prevalente che si tratti di un incidente provocato da un problema tecnico perché le porte del generale non avrebbero la tecnologia adatta ad abbatterlo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa