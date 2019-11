Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio scade quest’oggi In termine di presentazione dell’offerta vincolante per Alitalia Ferrovie dello Stato prende atto che Lufthansa non intende aprire il portafoglio et l’ansia si sfila non ci sono ancora le condizioni necessarie per il consorzio sulla compagnia di bandiera italiana resta disponibile Comunque a partecipare all’operazione in salvataggio il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli Regina ancora che ci sia un margine di trattativa sul tavolo l’ipotesi di una nuova proroga mentre sullo sfondo resta sempre il rischio liquidazione comuni e province potranno riscuotere imposte locali ed entrate patrimoniali non pagate con le stesse modalità dell’Agenzia delledate pignoramenti e Fermi amministrativi lo prevede un articolo della manovra economica in discussione in Parlamento roba da Unione Sovietica fiscale commenta l’ex ministro Salvini su Italia il governo studia un piano B per l’ex Ilva il ministro patuanelli chiude ogni volta eri di esuberi e chiede ad Arsenal mittal e di rispettare gli impegni oggi in consiglio dei ministri annunciate alcune proteste da far poi confluire in un provvedimento unico dall’espressione del commissario emerge che le riserve sono al minimo e possono consentire la fabbrica di andare avanti per poco negli Stati Uniti proseguono oggi al congresso americano le audizioni sono impeachment contro Donald Trump il presidente Ieri l’audizione dell’ambasciatore statunitense all’Unione europea songland che secondo il Tycoon E l’avrebbe praticamente scagionato intanto insieme al quinto dibattito dei candidati democratici alla Casa Bianca con Sanders che avverte se ci lasciamo conTrump perdiamo le elezioni Sport Italia fuori dalla coppa Davis l’Australia abbandonato il suo doppio regalando al Belgio 6060 che esclude gli azzurri della possibilità ripescaggio gli Stati Uniti hanno comunque chiuso la sfida con l’Italia vincendo 2 a 1 nel gruppo f dopo il successo di Fognini di berrettini è rimasta alla sconfitta nel doppio è tutto dalla Vi auguro una buona giornata

