Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale non è Buongiorno dalla redazione Gabriella guidi in studio corruzione in appalti 20 persone sono state raggiunte da ordinanze di custodia cautelare per corruzione e turbativa d’asta falso nella aggiudicazione di appalti pubblici tra gli interessati dipendenti pubblici e imprenditori perquisiti uffici della pubblica amministrazione società abitazioni private tra Roma Napoli e Frosinone quest’oggi il termine di presentazione dell’offerta vincolante per Alitalia ieri Ferrovie dello Stato ha preso atto che Lufthansa non intende aprire il portafoglio e Atlantia si sfila non ci sono ancora le condizioni necessarie per il consorzio su Alitalia FS resta comunque disponibile a partecipare l’operazione di salvataggio il ministro dello sviluppo economico patuanelli ritiene che ci sia ancora margine di trattativasul tavolo l’ipotesi di una nuova proroga mettere sullo sfondo resta sempre il rischio liquidazione per quanto riguarda la manovra fiscale comuni e province potranno riscuotere imposte locali Entrate patrimoniali non pagate con le stesse modalità dell’Agenzia delle Entrate pignoramenti e Fermi amministrativi lo prevede un articolo della manovra economica in discussione in Parlamento roba da Unione Sovietica fiscale con l’ex ministro Salvini incendio nella notte intorno alle 2:30 nella sala macchine di un Mercantile Eurocargo Trieste a circa 3 miglia dal porto di Livorno 25 le persone tra le quali non risultano ferito intossicati il Cargo commerciale era partito da Livorno a 1:30 diretto a Savona quando a 3 miglia dal porto è divampato l’incendio a bordo nella sala macchine dopo l’intervento dei vigili del fuoco la nave è stata trainata in porto riaperto solo in entrata al traffico marittimo nel porto della città Toscana parla il papà penso a quelle donnei bambini del nostro tempo che sono particolarmente feriti violentati ed esposti ad ogni forma di sfruttamento schiavitù violenza ed abuso l’ha detto il pontefice parlando ai leader politici nel palazzo del governo di Bangkok dove si tiene il primo appuntamento ufficiale della sua visita Apostolica in Thailandia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

