Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Secondo l’ultima indagine sull’antisemitismo svolte in Europa Canada Sudafrica Argentina e Brasile tra aprile e giugno di quest’anno un europeo su 4 gr 25% della popolazione nutre forti attitudini negative verso gli ebrei sentimenti antisemiti emergono dall’indagine condizionata della anti-defamation League una organizzazione ebraica internazionale di pregiudizi contro gli ebrei sono in forte crescita rispetto al 2015 in Polonia in Russia e in Ungheria scendono invece in Italia e in Austria operazione della Guardia di Finanza a Roma 20 persone sono state arrestate accusate a vario titolo diazione turbativa d’asta è falso nella aggiudicazione di appalti pubblici si tratta di dipendenti pubblici e imprenditori al centro dell’attività indagini condotte dalla speciale anticorruzione eseguite anche decine di perquisizioni in uffici della pubblica amministrazione in società e in abitazioni private per Alitalia oggi scade l’offerta vincolante Lufthansa non apre portafoglio Atlantia si sfila non ci sono ancora le condizioni necessarie per il consorzio sulla compagnia di bandiera italiana Ferrovie dello Stato resta disponibile a partecipare l’operazione di salvataggio Intanto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli ritiene che ci sia un margine ancora di trattativa sul tavolo l’ipotesi di una nuova proroga mentre sullo sfondo resta sempre il rischio liquidazione Cambiamo argomento parliamo della sicurezza degli edifici scolastici la cui responsabilità ricade interamente sui dirigenti scolasticitante non abbiano pieni poteri di spesa per risolvere le criticità strutturali sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato Anas per capire la dirigenza con il Ministero il 29 ottobre continuano a essere scoperti 8000 dirigenti in servizio delle scuole che sono in figure 1 su 2 non sa la vita di bagni per i bambini con handicap molte strutture sono vecchie Addirittura hanno più di 100 anni sono prestigiose però non sono in sicurezza è in un paese qual è quello italiano a forte rischio sismico e dove comunque c’è difficoltà nel poter spendere le risorse e addirittura risolto che non possono essere spesi neanche le dirigenti scolastici hanno il potere discreto se non in parte limitata Quindi per noi è importante rispettare la sicurezza di tutti gli 8000 degli alunni del milionePerò non è giusto continuare ad aspettare la tragedia che può dire il termine editabile quindi riteniamo che in questa legge di bilancio si può presentare un emendamento in partenza non l’abbiamo proposto Speriamo che aldilà dei convegni la politica agisca nella serie è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa