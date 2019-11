Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio la crescita del PIL italiano dovrebbe riprendere molto gradualmente allo 0 e 4% Nel 2020 allo 0 e 5 % nel 2021 contro lo zar 2% nel 2019 Questo è quanto emerge dalle prospettive economiche dell’ocse il tasso di disoccupazione dell’Italia è calato al 10% nel 2019 Nel 2020 il 10% del 2018 le misure fiscali adottate dall’Italia una crescita più lenta fanno crescere il debito pubblico al 136% del PIL Quest’anno è al 136% Nel 2020 prima che torni a scendere nel 2021 alle 135 6% la guardia di finanza sta eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di 20 personedipendenti pubblici e imprenditori accusati a vario titolo di corruzione turbativa d’asta è falso nella aggiudicazione di appalti pubblici l’attività del nucleo speciale anticorruzione che vede impiegati oltre finanziari tra Roma Napoli Frosinone e prevede anche l’esecuzione di decine di perquisizioni in uffici della pubblica amministrazione società e abitazioni private per vederlo stata la vigilia della scadenza prevista per oggi dell’offerta vincolante prende atto che tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio Atlantia che si sfila non ci sono ancora le condizioni necessarie per il consorzio Sol Italia ma resta disponibile a partecipare all’operazione di salvataggio il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli ritiene ancora che ci sia un margine di trattativa sul tavolo l’ipotesi di una nuova proroga mentre sullo sfondo resta sempre il rischio liquidazione per il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa