Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione me ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio con l’addio la tassa più brutta quella del superticket e i fondi in più per il servizio abbiamo detto addio la stagione dei tagli lo ha detto il ministro della Speranza ricordando i 2 miliardi messi a disposizione della manovra e liste di attesa sono una questione enorme fondi per portare la strumentazione diagnostica studi medici di famiglia serviranno a migliorare la situazione permettendo di fare piccole ecografie verifiche dell’apparato respiratorio e altro che farà da filtro al pronto soccorso aggiunto il ministro alla sanità Nel 2020 in Italia si comincia a vedere la luce ed è bene così lo ha detto il capo economista della oxban alla presentazione delle economic Outlook la crescita del PIL italiano dovrebbe riprendere molto gradualmentecentro prossimo anno 05 X 100 nel 2021 contro lo 02 per cento nel 2019 il tasso di disoccupazione dell’Italia creato al 10% quest’anno è nel 2020 dopo il 10% del 2018 e le misure fiscali adottate dall’Italia e una crescita più lenta faranno crescere il debito pubblico al 136% del PIL nel 2019 al 131% Nel 2020 prima che torni a scendere nel 2021 al 135 6% scade il termine per la presentazione di offerte per salvare Alitalia vigilia incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte arcelormittal sull’emergenza dell’ex Ilva sono due i termini al centro di una cena alla quale il Presidente del Consiglio ha invitato i ministri dopo il Consiglio dei ministri di stasera dedicato tutto alle proposte per Taranto il perimetro della sicurezza nazionale si estende bisogna disegnare una architettura legislativa avanzata come ad esempio ampliandodisciplina della Golden Power in settori strategici per fare in modo che per video di come il 5G siano conformi a standard di sicurezza il più possibile elevati ha detto con te in mattinata ami Cambiamo argomento Open Arms a soccorso all’alba una barca alla deriva con 73 migranti l’ho annunciato la stessa o NG spiegando che a bordo ci sono 69 uomini 4 donne 2 b&b 43 anni e 24 minori che viaggiavano soli una circostanza quella dei minori non accompagnati confermata da due volontari di Emergency è tutto dalla redazione di auguro un buon ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa