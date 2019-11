Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio per Locks in Italia si comincia a vedere una luce del bene così lo ha detto il capo economista dell’ocse alla presentazione della la crescita del PIL italiano dovrebbe riprendere molto gradualmente allo zoo e 4% Nel 2020 è lo 05 per 100 nel 2021 controllo 0% del 2019 il tasso di disoccupazione dell’Italia è calato del 10% nel 2019 e Nel 2020 dopo il 10 6% del 2018 le misure fiscali adottate dall’Italia e una crescita più lenta faranno crescere il debito pubblico al 136% del PIL quest’anno e alle 136 1 % Nel 2020 prima che torni a scendere nel 2021 al 1306% attesa per il voto sulla piattaforma Rousseau che deciderà se il MoVimento 5 Stelle dovrà presentare o meno la sua lista alle regionali in Emilia Romagna sono a favore militanti Emilia contrario di Maio il movimento sta attraversando una fase di cambiamento ma mandare cittadini nelle istituzioni e nel suo DNA per questo vi invitiamo a votare No al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista pentastellata alle regionali in Emilia Romagna Questo è il messaggio postato sulla pagina Facebook del 5 stelle della Regione Se ci presentiamo ora non avremo tempo di avere degli Stati Generali per creare un’organizzazione solida e la posizione del capo politico del Movimento secondo un’indagine circa €1 su 4 il 25% della popolazione nutre attitudini negative verso gli ebrei lo rivela un’indagine sull’antisemitismo svolta in Europa Canada Sudafrica Argentina e Brasile tra aprile e giugno del 2019 su commissione delNation League organizzazione ebraica internazionale in Europa ad ovest ci sono pochi cambiamenti ma al centro e all’estero c’è rispetto al 2015 un forte aumento di pregio anti ebraici Polonia meno 11 % Ucraina + 14 % Russia + 8 % anche in Ungheria cresce scende in maniera significativa in Italia e in Austria è tutto dalla stazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa