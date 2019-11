Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno alla terza più brutta quella del superticket dei fondi in più per il servizio abbiamo detto addio alla stagione dei tagli sono le parole del ministro della Salute speranza al Forum ricordando i 2 miliardi messi a disposizione dalla manovra le liste di attesa sono una pressione enorme i fondi per portare la strumentazione diagnostica negli studi dei medici di famiglia serviranno a migliorare la situazione permette di fare piccole ecografie verifiche dell’apparato respiratorio e altro che farà da filtro al pronto soccorso aggiunto pranza L’economia in Italia si comincia a vedere una luce del bene così l’ho detto capo economista della rappresentazione delle economic Outlook la crescita del PIL italiano dovrebbe riprendere molto gradualmente allo 0,4% Nel 2020 te lo 0,5 nel 20210,2% del 2019 il tasso di disoccupazione dell’Italia è calato del 10% nel 2019 Nel 2020 dopo il 10,6% del 2018 e misure fiscali adottate dall’Italia una crescita più lenta faranno crescere il debito pubblico al 136% del PIL nel 2019 e al 136,1% Nel 2020 prima che torni a scendere nel 2001 al 135,6% la cronaca aggressione mortale ieri sera Ferrara una giovane di 22 anni ha ucciso sua nonna 71 anni massacrando la pugni e mentre era alla guida dell’auto dal Sedile passeggero l’omicidio sarebbe avvenuto secondo La prima ipotesi per questioni di soldi riporta La Stampa locale aggressione Montale intanto a Reggio Emilia un ragazzo di 27 anni in cura per problemi psichiatrici ha ucciso a coltellate lo zio di 57 anni che viveva in casa con lui con il padre del giovane disabile ultime notizie in chiusura circa €1 o €3 su 4 il 25% della popolazionenutre forti attitudini negative verso gli ebrei lo rivela un’indagine sull’antisemitismo svolta in Europa Canada Sudafrica Argentina Brasile tra aprile e giugno del 2019 su commissione organizzazione ebraica internazionale in Europa ad ovest ci sono pochi cambiamenti ma il centro all’est c’è rispetto al 2015 un forte aumento di pregiudizi antiebraici Polonia + 11 % Ucraina + 14 % Russia + 8 % anche in Ungheria cresce scende invece in maniera significativa in Italia e in Austria e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa