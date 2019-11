Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scade il termine per la presentazione di offerte per salvare Alitalia vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte arcelormittal emergenza dell’ ex Ilva sono i due temi al centro di una cena alla quale il Presidente del Consiglio ha invitato i ministri dopo il consiglio di questa sera dedicato tutte le proposte per Taranto il perimetro della sicurezza nazionale si estende bisogna disegnare una architettura legislativa avanzata dice come ad esempio ampliando la disciplina della Golden Power in settori strategici per fare in modo che i servizi come il 5G sono conformi a standard di sicurezza il più possibile levati ha detto il premier in mattinata a Milano la politica attesa per il voto su Rousseau che deciderà se il MoVimento 5 Stelle dovrà presentare un menoalle regionali in Emilia Romagna favore i militanti Emiliani contrario di Maio il movimento sta attraversando una fase di cambiamento ma mandare i cittadini nelle istituzioni nel suo DNA per questo vi invitiamo a votare No al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista del Movimento alle regionali in Emilia Romagna chiude il messaggio postato sulla pagina Facebook dei 5 Stelle della Regione Se ci presentiamo ora non avremo tempo di avere degli Stati Generali per creare un’organizzazione solida la posizione del capo politico del Movimento Di Maio e Carlo Calenda l’annunciazione il movimento antipopulista dell’europarlamentare ed ex ministro uscito dal PD dopo l’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle azione per una democrazia liberale progressista il titolo del Manifesto Ora basta l’Italia è un grande paese si legge nel testo nessuna maledizione ci condanna dove scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti il nome azione richiama alle nostre radici culturali e politiche quelle del liberalismo sociale del popolarismo azione diventerà il pilaffronte repubblicano Democratico capace si legge ancora di ricacciare populisti e sovranisti ai margini del sistema politico Per questo consentiremo la doppia tessera in chiusura migranti Open ANSA soccorso all’alba una barca alla deriva con 73 profughi lo annuncia la stessa NG spiegando d’accordo ci sono 69 uomini 4 donne due bimbi di 43 anni e 24 minuti che viaggiavano soli una circostanza quella dei minori di confermata da 2 volontari di Emergency e tutto grazie per averci seguito le riuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa