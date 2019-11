Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura populisti lo avete capito la festa è finita si apre Così il manifesto un benvenuto in mare aperto che le sardine in movimento nato da quattro ragazzi di Bologna Giulia Andrea Mattia Lanciano dalla pagina Facebook ufficiale con cui puntano a coordinare e promuovere tutti gli altri 20 e flash mob sul territorio nazionale Noi siamo le sardine adesso ci troverete ovunque Benvenuti in mare aperto si legge ed è attesa per il voto su Rousseau che deciderà il MoVimento 5 Stelle dovrà presentare almeno la sua lista alle regionali in Emilia Romagna sono a favore i militanti Emiliani contrario di Maio il movimento è una fase di cambiamento ma mandare i cittadini nelle istituzioni e nel suo DNA per questo vi invitiamo a votare No al quesito proposto sul suo per permettere la presentazione della lista Movimento 5 Stelle alle regionali in Emilia Romagnasulla pagina Facebook dei 5 Stelle della Regione ci presentiamo ora non avremo tempo di avere degli Stati Generali per creare un’organizzazione solida la posizione del capo del Movimento l’economia scade il termine per la presentazione di offerte per salvare Alitalia Delta conferma a tesoro e ferrovie dello stato un impegno per il 10% dell’anno e poche potrebbe rilevare la compagnia siamo aperti a lavorare con i soggetti per sviluppare un consorzio di investitori coerente con una visione comune a firmare rispondendo al Lanza il governo si impegnerà perché ci sia una soluzione industriale di mercato perché un salvataggio con qualche toppa e soluzioni provvisori lascia il tempo che trova il premier Giuseppe Conte alla vigilia dell’incontro comital per l’ex Silva invitato a cena stasera i ministri dopo il consiglio di rigato tutta le proposte per Taranto trotto se l’attività non sarà la posizione di Conte chiusura una notizia di cronaca stuprato la moglie con un gruppo di amici e picchiato il figlio un uomo di 40 anni è finito in carcere con l’accusa di violenza di gruppo sulla moglie dalla qualeappena superato l’inchiesta è scattata con la denuncia della donna la procura di Lecco che ha coordinato le indagini ha chiesto e ottenuto dal gip all’arresto del quarantenne che ora è in carcere sotto sorveglianza è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

