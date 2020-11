Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte al Decreto Ristori Terre con aiuti per 2 miliardi ok anche lo scostamento di bilancio da 8 miliardi si va Inoltre verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi uno degli interventi che dovrebbero essere inseriti nel decreto Ristori quater della prossima settimana l’indice repitiendo in Italia 118 ma avvertono gli esperti questo andamento non deve portare a rilassare le misure abbassare la tensione nei comportamenti dente dell’istituto superiore di sanità brusaferro avverte non possiamo cantare vittoria in 17 regioni c’è rischio alto di epidemia non controllata 18 sono sopra la soglia critica per ricoveri l’Abruzzo passa in rossa in bilico il Friuli Veneto il Molise il ministro speranza firmato intanto l’ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento del 4 novembre con misure per le regioni rosse e arancioni una serie di Fortes Proho capito Kabul secondo quanto riportato da giornalisti secondo i racconti i suoni sono arrivati in rapida successione cosa che fa pensare un lancio di missili non ci sono al momento notizie di morti Ma le esplosioni sono avvenute in una zona piuttosto può capitare ma anche vicino alla Green zona è un quartiere del Nord proprio nelle prossime ore il segretario di stato americano Mike Pompeo incontrerà separatamente in Qatar i negoziatori per i talebani il governo afghano Donald Trump dei legislatori repubblicani del Michigan che l’hanno visitato alla Casa Bianca Al termine dell’incontro I conservatori hanno diramato una nota secca in cui affermano che onoreranno il risultato del processo elettorale dello Stato che ha visto vincere presidente eletto Joe biden non accenna a placarsi la bufera sul presidente dell’antimafia Nicola Morra per le sue frasi sul voto in Calabria e sulla Presidente della Regione Santelli morta per un tumore una frase grave che disonora le istituzioni ha commentato la presidente del Senato Elisabetta casellati Intanto ieri sera Rai annullato la partecipazione di Morra titolo Quinto lui respinge la richiesta di dimissioni arrivate dall’opposizione ma anche parte del MoVimento 5 StelleArchivia per la qualificazione della nazionale alla Final Four di Nations League oggi torna la serie A con l’ottava giornata di campionato alle 15 in campo Crotone Lazio poi spezzi Atalanta alle 18 alle 21 ventus Cagliari per la moto oggi in programma di qualifiche del GP di Portogallo tennis alla Final è il giorno delle semifinali riempio covi cm ed è tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di Ascoli

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa