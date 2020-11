Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte al Decreto Ristori Terre con aiuti per 2 miliardi ok anche lo spostamento di bilancio da 8 miliardi si va Inoltre verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi uno degli interventi dovrebbero essere inseriti nel decreto Ristori quater della prossima settimana a 5 anni dall’uccisione di Giulio regeni PM di Roma sono pronta a mandare a processo di 007 egiziani Ma non gli inquirenti nonostante le reticenze parte dell’Egitto ci sono proprio univoche concordate proprio venerdì il premier Conte hai chiamato il presidente al Sisi ufficialmente per parlare di questioni economico militari ma dicono che sul tavolo c’è stato anche il caso regge Abruzzo in zona rossa e tre regioni Friuli Venezia Giulia Molise Veneto che devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza alle strutture ospedalierediventi adottati nelle ultime settimane ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo in Italia ci sono 37242 nuovi casi di coronavirus a fronte di 200 38077 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 699 decessi Per un totale da inizio i miei genza chiarire 98569 in terapia intensiva sono ricoverati per 1748 pazienti la regione più colpita arresta la Lombardia con 9221 nuovi casi cambio argomento parliamo di musica torna nel panorama musicale con la giusta carica e il giusto modo Sara Pastorino con una cover Gravity la cantante ci svela l’inizio di questo cammino di rinascita sennòDiciamo che al ritorno alla discografia è stato un po’ complicato inizialmente un po’ come quando il talento incontra l’opportunità Nel senso che grazie a Sara is Italia e Livio Zappaterra che è il mio socio Ecco chiamiamolo così sono riuscita a mettere in piedi siamo riusciti a mettere in piedi un progetto musicale di tutto punto che vedrete uscire anche nelle prossime settimane e la prima tappa è stata Gravity Sara bareilles le per l’appunto poi non ho scelto Gravity come canzone semplicemente perché è già da un po’ di anni che voglio Ecco approcciarmi a questo genere musicale e sembra cucita un po’ addossoIl significato è molto importante è molto Ecco sentito da parte mia basta Ecco che si guardi la traduzione in italiano per capire un pochino di cosa parla e quindi un po’ per questo Ecco mi piaceva molto la canzone Il significato e sono contenta così faccio il progetto musicale di cui facciamo parte di cui faccio parte in prima persona vedrà l’uscita di varie Povera con annesso videoclip secondariamente ci concentreremo un pochino Ecco sugli inediti Ma questo è un discorso che ecco progredirà più avanti per il resto Potete farmi sulla pagina Social Sara Pastorino con l’acca ovviamente sarà h Pastorino Ecco su Facebook Instagram e ho anche il canale YouTube Ciao a tutti e alla prossimaÈ tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa