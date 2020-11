Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera nella notte Consiglio dei Ministri è uno scostamento da 8 miliardi di euro e al Decreto Ristori terre 9 aiuti per 1,95 miliardi fra i destinatari del contributo a fondo perduto nelle zone rosse entrano anche i negozianti di calzature prevista una dotazione di 400 milioni per i comuni per misure urgenti di solidarietà alimentari altri 100 milioni per acquistare distribuire i farmaci anti covid si va verso un rinvio di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi con i peccatori la cui approvazione prevista dopo il via libera della camera alla richiesta di spostamento ha provato questa notte rischi di una caduta con una seconda recessione nell’analisi frecce del Centro Studi di Confindustria con il PIL del 43 momento atteso un calo fra le criticità Si sottolinea il peggioramento dei servizi uno Stoppa la risalita dell’Industria una domanda interna fragile mentre con la seconda Ondata della famiglia si prevede un nuovo stop alla fine dell’anno per il commercio mondiale e lasembra puntare verso il basso come marzo-aprile per la contrazione della forza lavoro quindi se scende in Italia 118 ma gli esperti avvertono che non sono permessi i cedimenti nei si può abbassare l’attenzione nei comportamenti di 7 regioni rischio alto di epidemia non controllata 18 sopra la soglia critica ricoveri l’Abruzzo passa in zona rossa in bilico il Friuli in Veneto il Molise rinnovarle fino al 3 dicembre le misure per le regioni rosse in Lazio chiude attività commerciali e supermercati alle 21 siamo indispettiti dalla continua gara negli annunci al vaccino migliore servono fatti dice il professor Massimo galli infettivologo del Sacco Milano intervistato da RTL 102.5 credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto sono dei vaccini presso il mio centro spiegato credo che si scoprirà che ruolo di principale investigatore responsabile non è in conflitto con quello solo per i primi a fare questa vaccinazione ad avviso di ghali la posizione di Grisanti che ha tutta la mia stima è stata travisata ero seccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concretiEd ora spazio alla cucina la ricetta e il consiglio di questa settimana a cura dello chef Piero Cantore un prodotto fantastico che esce in questo periodo invernale comincia nel periodo autunnale quindi inizio verso fine novembre e finisce poi con la fine del dell’inverno quindi ci accompagna per tutto il periodo freddo e rischi di scalda un po’ il cuore si può utilizzare l’albero Per fare tante cose la ricetta più conosciuta sono cime di rapa e salsiccia di fegato qui da noi in Calabria davvero molto gustoso è molto particolare però scopriamo Come scegliere devono essere di colore verde acceso Mi raccomando quello che sta abbastanza acceso senza macchie e parti ingiallite virile foglio non donare parti ingiallite poi le foglie devonoche e non fiorite e gli stai li devono essere abbastanza diritti Mi raccomando come abbinarli con dei prodotti sempre si abbina perfettamente con la salsiccia come ho già detto con la pancetta con i molluschi con le acciughe con il limone prendi un abbinamento perfetto e con il limone oppure conigli si può abbinare anche con del pesce grasso io non a me non mi resta che darvi Buon appetito ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa