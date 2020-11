Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ristori terra si alimenta con 1,5 miliardi di euro di risorse già disponibili il fondo per finanziare in modo automatico misure per le categorie costrette a chiudere nelle regioni che cambiano di faccia causa della recrudescenza del virus e quanto scrive il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri dopo che questa notte il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al provvedimento da 1,95 miliardi e lui non scostamento da 8 miliardi ed è anche un fondo di 14 milioni per i comuni per sostenere Le famiglie più in difficoltà con l’erogazione di buoni spesa e un ulteriore stanziamento di 100 milioni per acquista Distribuzione di farmaci anti covid 20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa dalla crisi pandemica lo sottolinea il premier Giuseppe Conte nel messaggio dei capi di Stato hanno inviato al Summit di Rihanna per promuovere l’agenda bisogna trovare soluzioniauguri sfide aggiunge il conte che l’umanità sta affrontando oggi dal clima Change al perdurare delle disuguaglianze noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova migliore normalità minante presidenza italiana del 2021 e terminata nel proseguire concludi il premier L’importante azione del G20 tua base dei risultati del Summit tiri altri dobbiamo parlare di covid nessun problema vaccinarsi lo farebbe anche con i suoi figli parla così il medico Umbro Inghilterra 3 Volontari della sperimentazione di astrazeneca università di Oxford dicendo sì certo Quando verrà reso disponibile l’antidoto al coronavirus e sarà sicuro ed è pronto Se il suo ruolo di sperimentatori su uno dei vaccini non è in conflitto con quello di volontario il professor Massimo galli infettivologo del Sacco di Milano secondo il quale le parole del professor pesanti sono state travisate piega era azzeccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concreti Siamo indispettiti dalla continua gara negli annuncivaccino migliore servono i fatti ultime notizie in chiusura Il Senatore Nicola Morra dopo la bufera scoppiata dopo le sue parole su Jole Santelli e sul voto dei calabresi scrive di mettermi la presidente dell’antimafia piacerebbe a tanti ma io credo che anche quello che è accaduto ieri sono episodi all’interno di una strategia è stato travisato il senso delle sue parole ribadisce il senatore dei 5 Stelle che tu la sua esclusione da una trasmissione Rai dice che da sepolcri imbiancati invita a fare una riflessione sullo stato di salute della democrazia in alcune aziende che un tempo erano le prime culturali del paese è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa