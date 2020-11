Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 21 novembre in studio Giuliano Ferrigno evidenza covid in apertura i medici ospedalieri Lanciano l’allarme emergenze per i posti letto nei reparti internistici dal confronto tra quelli disponibili nel 2018 e quelli attivati Nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri 19 emerge un quadro drammatico in Piemonte statura al 191% la Valle d’Aosta al 229% la Lombardia al 129 la Liguria 118 il Lazio al 91% la Campania al 87% sono in allarme 19 regioni in tutto Roberto Speranza il ministro della Salute avverte le reti sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’uno solo allora vedremo risultati più significativi guai concludi a interpretare questi primi segnali come un liberi tutti la politica pace fatta tra Berlusconi e Matteo Salvini in una telefonata e due hanno convenuto che l’unità nel centro-destra nonfunzione ci sarà una posizione comune sullo scostamento di bilancio se ci spiegano come usano i soldi precisate Albini una battaglia comune come centrodestra in aula afferma il leader della Lega ci sarà un emendamento i comuni alla legge bilancio l’idea del segretario del Carroccio è quella di una federazione per lavorare insieme unire cuori per portare al governo soluzioni concrete Cambiamo argomento due uomini un quarantenne signore di Rango avvolto in un mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica le ossa già provate da anni di durissimo lavoro e la nuova scoperta di Pompei stupefacente commenta il ministro Franceschini una scoperta assolutamente eccezionale sottolinea il direttore Massimo Gianna Anche perché per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare i calchi delle vittime delle cose che arrivano consegno Nell’attimo in cui sono stati investiti e uccisi dai vapori bollenti dell’eruzione del Vesuvio con il DL Ristori terra si alimenta con 1,5 miliardi di euro di risorse già disponibili il fondo per finanziare il modo automatico misure per le categorie costretta a chiudere nelle regioni che cambiano di fasciacausa della recrudescenza del virus ministro dell’economia Roberto Gualtieri dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento da 1,95 miliardi e ad uno scostamento da 8 miliardi nel viale anche un fondo di 400 milioni per i comuni per sostenere Le famiglie previsto uno stanziamento di 100 milioni per acquisto e Distribuzione di farmaci anti covid e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

