Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio nel pomeriggio di oggi alle 16:00 la presentazione delle maxiemendamento alla manovra di bilancio il governo vi Porrà la questione di fiducia al senato le dichiarazioni di voto sono attesi per le 22:00 di questa sera alle 23:00 poi il voto che terminerà intorno a mezzanotte negli ultimi provvedimenti l’annuncio della vicepremier è Di Maio del taglio dei fondi all’editoria mentre l’ex del premier Paolo Gentiloni commenta è una manovrina dettata da Bruxelles nella cronaca una donna di 38 anni si è gettata nel fiume Tevere a Roma ed è morta Aveva 38 anni si era allontanata ieri mattina da casa sua con le due figlie gemelle di 6 mesi a dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiumealtezza di Ponte Testaccio nessuna traccia delle bambine in corso ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della polizia anche nei cassonetti Il marito avrebbe raccontato di essersi svegliato la mattina perché loro non erano più a casa lui stesso ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia la procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio suicidio migranti e rifugiati subiscono orrori inimmaginabili in Libia la denuncia in un rapporto delle Nazioni Unite che descrive dettagliatamente 61 pagine l’inferno degli abusi subiti Da donne bambini uomini dal momento in cui entrano in Libia durante la loro permanenza nel paese e se vi riescono mentre tentano di attraversare il Mediterraneo la stragrande maggioranza delle donne delle adolescenti intervistate riferito di essere stata violentata dai trafficanti ieri almeno 11 migranti sono morti e 33 sono sopravvissuti nel mar di alboran al largo della Spagna durante una traversataper la prima volta in Italia una terapia con cellule Car T ritenuta una rivoluzione nella lotta ai tumori è stata utilizzata nel mieloma multiplo è successo al Policlinico Sant’Orsola di Bologna dove un paziente è stato dimesso è sottoposto a regolari visite di controllo mentre un secondo paziente è già ricoverato in ematologia sta ricevendo il trattamento i linfociti T vengono raccolti geneticamente modificati per riconoscere le cellule neoplastiche poi era infusi per colpire selettivamente il tumore è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa