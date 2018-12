Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è terminata poco dopo la mezzanotte la discussione generale sulla manovra in aula al Senato i lavori sono ripresi questa mattina in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare verso le 4:00 del pomeriggio di quest’oggi il voto di fiducia è atteso in nottata Ieri bagarre in aula il PD ha definito la manovra atto ostile al paese manovra di grammatica ricca di errori che pagheremo negli anni Questa è la posizione dei democratici e gli Stati Uniti il capo del pentagono g m se lascia l’amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente statunitense per la decisione in attesa del ritiro delle truppe dalla Siria il presidente spiega Matisse e nella lettera di dimissioni merita una segretaria la difesa con idee che sono Allineate alle sue Intanto oggi è arrivato l’annuncio da fonti della difesa dei dimezzamentodei militari impiegati in Afghanistan e torneranno a casa circa 7000 soldati ancora chiuso questa mattina all’aeroporto londinese di Gatwick dopo che nei giorni scorsi due droni hanno sorvolato lo scalo l’allarme non è ancora rientrato in Melody sono i disagi per i passeggeri Ryanair ha spostato tutti i voli di oggi suspected mentre nella notte è stato messo in campo numero su personale per assistente passeggeri costretti in aeroporto parliamo di Sanremo Paola Turci Simone Cristicchi Zen Circus Anna Tatangelo Loredana Bertè irama ultimo Nek botta al volo Ghemon sono questi primi Big annunciati per la prossima edizione del Festival della canzone italiana durante la prima serata di Sanremo Giovani andati in onda ieri e vinta dai nar che quindi stacca un biglietto per la competizione ufficiale è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa