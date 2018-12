Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti il capo del pentagono Gmail Se lascia l’amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente statunitense per la decisione in attesa del ritiro delle truppe della Siria il presidente spiegamenti se nella lettera di dimissioni in merito a un segretario la difesa con idee che sono Allineate le sue Intanto oggi è arrivato l’annuncio da fonti della difesa del dimezzamento dei militari impiegati in Afghanistan torneranno a casa circa 7000 soldati statunitensi politica nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:00 dovrebbe arrivare in aula al Senato al maxi emendamento del governo sulla manovra finanziaria poi il voto di fiducia in lottato intorno alle 23:00 che si concluderà poi per mezzanotte Ieri bagarre in aula con il PD che ha definito la manovra ad ostile al paese manovra datamatic a ricca di errori che pagheremo negli annila discussione generale sulla manovra in aula al Senato si è conclusa nella notte i lavori sono ripresi Questa mattina è stato parzialmente riaperto l’aeroporto di Gatwick di Londra restano disagi per i passeggeri dopo che mercoledì lo scalo londinese era stato sorvolato da due droni Ryanair ha spostato tutti i suoi voli su stanstead e mentre nella notte è stato messo in campo numero sul personale per assistenza i passeggeri costretti in aeroporto Il direttore della pubblica accusa dello Stato australiano delle New South Wales ha rinunciato a presentare appello contro la decisione di un giudice di annullare la condanna precedentemente combinata l’ex arcivescovo di Adelaide Philip Wilson per aver occultato gli abusi sessuali a minori di un prete pedofilo degli anni 70 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

