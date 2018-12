Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli governo presenterà oggi alle 16:00 il maxiemendamento alla manovra su cui porre la questione di fiducia in aula al Senato lo riferiscono Luca Ciriani Fratelli d’Italia e Loredana De Petris Leu dopo la conferenza dei capigruppo il calendario votato a maggioranza senza l’okay dell’opposizione prevede che inizi subito la discussione in aula dunque la commissione termine lavori senza aver fatto neanche un voto la camera americana provato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico così come richiesto da Donald Trump il provvedimento è stato approvato con 217 voti a favore e con 180cinque contrari un nuovo mandato di arresto del pubblico ministero giapponese è stato emesso nei confronti dell’ex presidente dell’Alleanza nissan-renault-mitsubishi Carlos gosnell accusa di abuso di fiducia nei confronti del gruppo auto è esclusa Dunque almeno nelle prossime 48 ore la possibilità che la top manager posso uscire su cauzione come appariva invece è possibile fino a ieri dopo il rifiuto della Corte Distrettuale di Tokyo di estendere il fermo di altri 10 giorni dopo due mandati via resto la borsa di Tokyo via l’ultima seduta della settimana consegna meno appesantita nuovamente dall’andamento negativo a Wall Street e minimi in 14 mesi in apertura Lisciani che cioè dello 0,49% sui mercati valutari Loiano e si apprezza progressivamente dj100 sul dollaro e tu l’hai portata 127,30 kg volo con il brano musica che resta e Ghemon rosa e viola sono gliDimmi due nomi per ora dei Big in gara al Festival di Sanremo annunciati in diretta durante il programma Sanremo Giovani su Rai 1 ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

