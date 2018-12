Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio dopo la discussione generale sulla manovra in aula al senato di ieri sera terminata nella notte e lavori ripresi questa mattina nel pomeriggio è atteso al maxi emendamento del governo la legge di bilancio intorno alle 16:00 in aula al Senato sulla provvedimento per apposto il voto di fiducia che inizierà alle ore 23:00 presumibilmente poi il testo Tornerà nuovamente alla camera per il via libera definitivo l’esame in commissione avverrà sabato e domenica poi la discussione generale il prossimo 27 dicembre tempi strettissimi per l’approvazione finale una promozione scontata la maggioranza esulta spiegheremo la manovra ai cittadini e questi ci daranno ragione Ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un’intervistaLa Stampa industriali però storcono il naso troppo spese niente crescita dice il presidente di Confindustria mentre dall’opposizione dure le parole di Emma Bonino Il Parlamento è stato umiliato non avete il senso delle istituzioni ha detto Rivolgendosi ai 5 Stelle e alla Lega degli Stati Uniti ancora una tegola sull’amministrazione Donald Trump il capo del pentagono ginnastica deciso di dimettersi dopo le polemiche per il ritiro delle truppe americane dalla Siria il presidente americano merita un ministro della difesa più allineato le sue posizioni si legge nella lettera di dimissioni firmata metis oltre il ritiro delle truppe dalla Siria Trump Ha deciso anche di ridurre l’organico in Afghanistan 7000 soldati statunitensi faranno rientro a casa loro in Repubblica Ceca esplosa una miniera di carbone esplosione avvenuta 800 metri sotto terra a karvina nei pressi diStrava almeno 13 le vittime si tratta di minatori polacchi Ma ci sono anche feriti e Dispersi esplosione avvenuta ieri sera per una fuga di metano Come spiegato dalla compagnia alpex i lavori sono stati sospesi le persone nell’area sono state evacuate c’è un arresto avvenuto a Gibuti per l’attentato al giornale satirico francese Charlie hebdo avvenuto nel gennaio del 2015 a Parigi il regista francese per sceriffo è considerato una delle menti dell’attentato 36enne ritenuto amico dei fratelli Cauchy autori della strage della redazione era in fuga dal 2011 era uno dei terroristi più ricercati al mondo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa