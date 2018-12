Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli confermato lo stop all’aumento dell’IVA per il 2019 che avrebbe dovuto portare nelle casse dello Stato 12 miliardi e mezzo di euro ma il problema riguarda gli anni successivi e 2000 20 dall’iva è previsto nel caso aggiuntivo di 19,2 miliardi di euro che farebbe passare l’aliquota al 25% l’aliquota oggi al 22% nel 2021 sono previsti altri 19,6 miliardi con aliquota al 26,5% prima del negoziato con Bruxelles questi due aumenti erano stati parzialmente neutralizzati adesso tornano piedi si tratta di una marcia indietro che chiederà uno sforzo aggiuntivo maggiori entrate o minori spese per le prossime due finanziarie la retromarcia improvvisa del governo giallo-verde padira qualche collega durante lo scambio degli auguri di Natale con un velo di ironia Chi è nato il monti-bis Mario Monti capo del governo tecnico del 2011 sorride mai in una intervista dice di non essere d’accordo l’attuale maggioranza è composta dai soli due partiti che non si sono assunti la responsabilità dell’emergenza del 2011 la lega dal Parlamento il MoVimento 5 Stelle dalle piazze e dai social media hanno costruito una fake History il piccolo Alessandro Maria Montresor ha potuto effettuare il trapianto di midollo osseo il papà Donato le cellule il bambino affetto da una grave malattia genetica è ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è sottoposto al trapianto di midollo da genitore tecnica nella quale L’ospedale del Vaticano all’avanguardia A livello mondiale dopo cena più vicino fino a Ponte Testaccio ricerchi a ritroso nel Tevere dall’alba di venerdì per trovare le due gemelline di 4 mesiProbabilmente hai gettato nel fiume dalla madre Pina Orlando suicida nelle acque gelide nelle prime ore della mattinata di giovedì vigili del fuoco la polizia hanno messo in campo due elicotteri specialisti del nucleo SAF e della pluviale sommozzatori con speciali strumenti per scandagliare i fondali fangosi per individuare dov’è la corrente potrebbe aver trascinato i pasticcini delle piccole Sara e Benedetta nate premature il 24 agosto scorso al Policlinico Gemelli insieme con una sorellina purtroppo deceduta dopo poche ore in chiusura parliamo di libri sospesa ridimensionata tempo di libri nel 2019 non si farà ma prende ancora tempo Non Alza la bandiera bianca Ricardo Franco levi il Presidente dell’Associazione italiana editori annunciato ieri la proposta per una nuova formula è dedicata ai millennials e all’innovazione la compatibilità e però ancora da verificare che comunque avrebbe un eventuale data stai lontana febbraio 2020 forse anche un altrocome una nuova squadra è un diverso direttore ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa