Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è ripresa questa mattina in aula la discussione il maxiemendamento che riassume le Introduzione Le modifiche al testo poi questa sera a partire dalle 23:00 il voto di fiducia ieri polemiche dopo che il test è stato inviato in aula senza mandato al relatore senza che la commissione avesse votato un emendamento con nella questione di fiducia l’approvazione sarà una formalità il testo passerà nuovamente alla camera poi l’analisi in commissione tra sabato e domenica che la discussione giovedì prossimo 27 dicembre in extremis per rispettare i tempi ormai strettissimi negli Stati Uniti e si dimette il Ministro della Difesa Jim mattis che lascia il pentagono per divergenze con l’amministrazione Trump Matisse ha formalizzato le dimissioni in unanella quale spiega che il presidente Trump si merita un ministro che sia più in linea con le sue posizioni Trump ha deciso di ritirare truppe dalla Siria e di ridurre le forze di spiegati in Afghanistan 7000 soldati faranno rientro a casa loro è sempre negli Stati Uniti shutdown come strumento di Leva politica il presidente Trump preme sulla camera dei rappresentanti niente legge di bilancio provvisorio a salvataggio dei conti e se non arriverà un rafforzamento della sicurezza al confine con il Messico il famoso muro paventato da Trump già durante la campagna elettorale di due anni fa con lo shutdown nella macchina amministrativa statunitense si ferma al minimo regime bloccando tutte le attività non essenziali in Francia ha paura nella metropolitana di Marsiglia dove un convoglio ha deragliato almeno 14 persone sono rimaste ferite per fortuna solo lievemente è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

