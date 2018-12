Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura andiamo a Vienna Perché una persona è morta un altro rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un ristorante in centro la polizia Sulle tracce del sospettato l’aria e sorvolato di elicotteri della polizia episodio avvenuto attorno alle 13:30 di prezzi di un ristorante molto conosciuto secondo una prima ricostruzione e i colpi sparati sono stati 5 alcuni dei quali hanno raggiunto due persone alla tetta prendiamo l’Italia la manovra al Senato i lavori sono ripresi alle 16:00 ti modi per il maxiemendamento può tentare ancora ma il presidente di turno Calderoli non è in grado di smentire ulteriori ritardi fiducia prevista per la notte ma nel caso in cui il terzo non arrivi potrebbe essere rimandata a domani Ponte Morandi l’ex ministro Delrio sentito in procura come testimone interrogato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo ha detto quando ero ministro l’attività di vigilanza è sempre stata esercitata non sono maila conoscenza di ammaloramenti e condizioni critiche del viadotto se ne sono occupati tecnici Ed io non ho nemmeno visto il progetto di potenziamento del Ponte ripetuto all’uscita di Palazzo di Giustizia così come Ha ribadito che lui della relazione stilata dal ingegnere Riccardo Morandi il progettista dell’Opera danneggiata nel 1977 non ne sapeva nulla non è mai venuto a conoscenza che già nell’81 erano state ammesse le perplessità sulla buona riuscita della costruzione ultime notizie in chiusura andiamo negli Stati Uniti il capo del pentagono Giletti lascia l’amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente statunitense per la decisione in attesa del ritiro delle truppe dalla Siria il presidente piegamenti su una lettera di dimissioni merita una il segretario alla difesa con il è che sono allineati alle 2:00 Intanto oggi è arrivato l’annuncio la fonte della difesa del dimezzamento dei militari impiegati in Afghanistan torneranno a casa circa 7000 soldati tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa