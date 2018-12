Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Roma Racket case popolari sono stati confermati dalla Corte di Appello le condanne per oltre 50 anni di carcere metti in primo grado nei confronti di tette componenti del clan spada uno dei più influenti sul litorale romano di Ostia Con l’aggravante del metodo mafioso nel processo legato al Racket delle Case Popolari imputati rispondevano a dargli un titolo di minacce e violenze sfratti forzosi da alloggi popolari per affermare La supremazia del clan sul territorio di occhiali Datini della dichiarano partite dalla gambizzazione di Massimo Cardoni padre di Michael collaboratore di giustizia nonché marito di Tamara Ianni anche L’hai sentita perito con due colpi di pistola nel ottobre 2015 davanti ad un supermercato di Ostia per me per domenica andiamo a Vienna per aggiornamenti dopo la sparatoria in al centro una persona è morta e un’altra di Malta te li dà la polizia sulle tracce di un sospettato e l’aria è sorvolata da due elicotteri l’episodiovenuto a turno alle 13:30 nei pressi di un noto ristorante La polizia fa sapere che si tratterebbe di un crimine mirato sarebbe quindi esclusa per ora la matrice terroristica fermati e alcune persone intanto l’aria rimane chiusa secondo una prima ricostruzione i colpi sparati sono stati 5 la polizia austriaca dal proprio profilo Twitter sapere che non c’è alcuna minaccia per i soggetti non coinvolti secondo un quotidiano Inoltre le forze dell’ordine sono sulle tracce di una Mercedes nera ma non è ancora chiaro se si tratti della utilizzato dall’autore o dagli autori dell’azione torniamo in Italia manovra ti muovi per il maxiemendamento può slittare ancora il Senato i lavori sono ripresi alle 16:00 ma il presidente di turno Calderoli non è in grado di sentire ulteriori ritardi fiducia prevista per la notte ma nel caso in cui il testo non arrivi potrebbe essere rimandata a domani in chiusura Torniamo a parlare della cooperante italiana rapita in Kenya Silvia Romano intrappolato tra due fiumi la polizia localizzati i rapitori della giovane sequestrata presumibilmente si muove con loro di notte di continuo dorme Su giacigli improvvisati per nascondersi la vista un comportamento tipico dei pastoriorigine somala che abitano la Poretta dove pascolano i loro Greggi La cooperante Milanese sarebbe prigioniera seconda la pulizia tra il fiume tana è un suo affluente a 80 km a nord di Malindi e tutto grazie per averci seguito un’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa