Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno manovra in apertura timori per il maxiemendamento può slittare ancora il Senato i lavori sono ripresi oggi pomeriggio intorno alle 16:00 ma il presidente di turno Calderoli non è in grado di mentire ulteriori ritardi alle 22:00 sono previste le dichiarazioni di voto alle 23:00 il voto di fiducia che terminerà Con molta probabilità intorno a mezzanotte nel caso in cui però il testo non arrivi il voto potrebbe essere rimandato a domani Roma Racket case popolari confermati in appello le condanne il metodo mafioso al clan spada condanna emessa in primo grado nei confronti di tutti i componenti Con l’aggravante del metodo mafioso nel processo legato al Racket delle Case Popolari gli imputati rispondevano a vario titolo di minacce e violenze sfratti forzosi da alloggi popolari per affermare La supremazia del clan sul territorio di occhiali indagine della dda erano partite della gambizzazione diMassimo Cardoni padre di Michael collaboratore di giustizia ferito con due colpi di pistola nel ottobre del 2015 davanti ad un supermercato di Ostia per le mura del Ponte Morandi perché l’ex ministro Delrio è stato sentito questa mattina in procura come testimoni interrogato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo ha detto quando ero ministro l’attività di vigilanza sempre stata esercitata non sono mai stata a conoscenza di ammaloramenti e condizioni critiche del viadotto se ne sono occupati i tecnici Ed io non ho nemmeno visto il progetto di potenziamento del Ponte ha ripetuto all’uscita di Palazzo di Giustizia così come ribadito che lui nella relazione stilata dall’ingegnere Riccardo Morandi il progettista dell’Opera non ne sapeva nulla non è mai venuta a conoscenza che già nell’81 erano state ammesse le perplessità sulla buona riuscita della costruzione in chiusura andiamo in che anni ha Silvia Romano la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre scorso è intrappolata tra due fiumi la polizia localizzato i rapitori della giovane sequestrata presumibilmente si muove con loro di notte di continuo per nascondersi i suoi rapitori sarebbero dei pastori di origine somala che hala foresta La cooperante Milanese sarebbe prigioniera tra il fiume tana è un suo affluente a 80 km a nord di Malindi che tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

