Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio maltempo sull’Italia arancione l’allerta in Basilicata in Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria Piemonte Veneto prevista nuova acqua alta Venezia fino a 125 130 cm il premier Giuseppe Conte annuncia 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi la politica si infiamma lo scontro tra Palazzo Chigi della Lega sul caso Gregoretti Salvini fa sapere di aver conservato una copia delle interlocuzioni scritte sulla vicenda della nave militare del Viminale con Palazzo Chigi Farnesina Unione Europea e c’hai le carte dice la lega sono al vaglio dei legali dell’ex ministro dell’per ora non verranno diffuse il governo apre un altro pronto e non potremo Non tener conto della relazione del copasir sui rischi della tecnologia 5G in tema di sicurezza nazionale dice il Sottosegretario alla presidenza Fraccaro il consiglio superiore di bankitalia ha nominato Daniele Franco nuovo direttore generale prende il posto di Fabio Panetta nominato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e Commissario straordinario dell’ ex Ilva e di alzarmi tale in un udienza al tribunale di Milano hanno raggiunto L’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto nel protocollo si indicano le basi per una futura negoziazione che porti ad un accordo più completo entro gennaio l’accordo dice il ministro dell’economia Gualtieri prevede la partecipazione dello stato nel capitale A fronterilancio di Taranto con tecnologie innovative a minor impatto ambientale la tutela dei livelli occupazionali lo sport in chiusura calcio è serie A nel secondo anticipo della Diciassettesima giornata di campionato La Roma ha battuto la Fiorentina in trasferta 4 a 1 al Franchi consolidando il quarto posto in classifica oggi altri tre match in programma udinese-cagliari alle 15 inter-genoa alle 18 e torino-spal alle 20:45 ad ora invece si gioca la finale del mondiale per Club è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa